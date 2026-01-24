Pellegrini analiza las bajas del Betis contra el Alavés: Antony y Ricardo mitigan un problema agravado por Lo Celso y Aitor Ruibal

El entrenador del conjunto verdiblanco ha explicado las dudas que mantiene hasta última hora, pendiente de la charla con el doctor previa al viaje de esta tarde hacia tierras vascas para afrontar en Mendizorroza el choque correspondiente a la jornada 21 en LaLiga EA Sports

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido en sala de prensa justo después de acabar el único entrenamiento que ha tenido entre la derrota europea del jueves ante el PAOK de Salónica en tierras griegas y la visita de este domingo a Mendizorroza para enfrentarse al Deportivo Alavés de su amigo el 'Chacho' Coudet en la jornada 21 de LaLiga EA Sports. El tema estrella de la comparecencia del chileno son las lesiones, pues Giovani Lo Celso y Aitor Ruibal se unen a una enfermería con Sofyan Amrabat, Rodrigo Riquelme, Cucho Hernández, Junior Firpo, Héctor Bellerín e Isco Alarcón; además de los tocados Ricardo Rodríguez y Antony dos Santos. Casi nada.

El Betis sufre una enorme plaga de bajas en un momento clave de la temporada

"Bueno, primero lo afrontamos con mucha ilusión, porque si tenemos un calendario tan ajetreado es porque estamos vigentes las tres competiciones. En la Europa League, desgraciadamente, no pudimos conseguir la clasificación anticipada; pero solamente la consiguieron dos equipos de 36 y pretender estar clasificados cuando todavía falta un partido a lo mejor era un exceso de ambición, que la tuvimos, y esperamos ahora concretarlo en casa (ante el Feyenoord)".

"Seguimos en la Copa del Rey, donde tenemos en dos semanas el duelo de cuartos de final con el Atlético de Madrid, con un partido muy importante, y en LaLiga seguimos por tratar de mantenernos en lugares que nos permitan jugar en Europa en la próxima temporada. Por supuesto, mientras más cantidad de lesionados hay, es más complicado, pero la ilusión es la misma, la exigencia va a seguir también siendo la misma, y la ambición también".

Antony y Ricardo Rodríguez mitigan el problema

"Ricardo tuvo una molestia, pero sin mayores consecuencias. Probablemente esté en la lista de citados sin problemas, pero tengo que hablar ahora con el médico", ha explicado sobre el lateral zurdo suizo. Algo más dudoso se mostró con respecto al extremo brasileño: "También vamos a esperar estas 24 horas que son importantes. Antony anda aún con molestias por una pubalgia, aunque ha ido mejorando durante la semana. Como digo, voy a hablar ahora con el doctor; pero seguramente también va a estar dentro de la lista de citados".

Los problemas de musculares de Lo Celso y Aitor Ruibal

"Bueno, hay que ver todavía exactamente el informe médico, pero así como creo que los dos primeros van a estar seguramente en la lista citada mañana (Ricardo y Antony), yo creo que ni Aitor ni Gio Lo Celso van a lograr estar recuperados para el partido de mañana. Ya veremos después, de acuerdo con los exámenes médicos, para determinir la gravedad de la lesión que sufre cada uno".

Las lesiones, un mal de muchos en LaLiga: "Habría que estudiarlo"

"Es difícil dar exactamente una razón, pero sin lugar a dudas que se juegan una cantidad de partidos importante y la intensidad a la que se juegan esos partidos también es bastante alta, porque esto no solamente es de un equipo, sino que son muchos los que están teniendo tantas bajas. Uno también quiere estar en todas las competencias, así que por otro lado es muy positivo tener un partido así de ajetreado".

"Hay un plantel para ello, y por eso digo siempre que lesionados vamos a tener todos los equipos durante toda la temporada en partidos importantes. Es el resto del plantel el encargado de sacar la temporada adelante. Así que sí, es lamentable, ojalá hubiera muchísimo menos lesionados, pero es una realidad que sin lugar a dudas hay que estudiarla más en profundidad".

Pellegrini analiza al Alavés de su alumno Eduardo Coudet

"El Alavés es un rival difícil. Primero, porque conozco mucho a Eduardo Coudet, por la capacidad que tiene de técnico. Ha tenido derrotas, pero también derrotas muy estrechas ante rivales importantes. Es un equipo, además, que va siempre hacia adelante a intentar atacar. En su casa, todos los equipos son muy complicados y tenemos que hacer un partido muy completo si lo queremos ganar".

"Además, yo creo que este año LaLiga está muy apretada entre los ocho equipos que están ahí abajo con una diferencia de muy pocos puntos y cada partido hay que jugarlo como una final. Lo mismo en el caso nuestro, que si queremos seguir votando por Europa con equipos que también están cercanos a nosotros. Así que la liga española es muy pareja. El hecho de que un equipo esté en situaciones complicadas en determinados periodos del año no quiere decir que sea un mal equipo. Ganarles en su casa siempre es muy difícil".