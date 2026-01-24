La economía del Betis, la "falta de creatividad" o el fichaje de Guido Rodríguez, según Pellegrini: "Lo ideal sería traer jugadores de mayor valía"

"Pero no me quejo", señala el siempre realista entrenador chileno al ser preguntado por ese constante tira y afloja entre las urgencias deportivas de la plantilla y las necesidades económicas de la entidad que ha sido un contexto habitual en sus seis años de verdiblanco

Sin salidas ni fichajes invernales a 24 de enero en un Real Betis plagado de bajas por lesión mientras afronta partidos cada tres días en LaLiga, la Europa League y la Copa del Rey. En ese agitado contexto, Manuel Pellegrini ha sido preguntado este sábado por ese permanente tira y afloja entre las necesidades económicas y las deportivas que se presentan en cada mercado en los cerca de seis años que lleva al frente del banquillo verdiblanco.

"No nos podemos quejar", ha considerado en términos generales el chileno, quien ha analizado una ventana de transferencias en la que admite que "lo ideal sería traer jugadores de mayor valía" aunque considera que hay plantilla suficiente para competir en todos los frentes a pesar de las actuales circunstancias adversas. De paso, ha opinado también sobre el principio de acuerdo para el fichaje por el Valencia CF del exbético Guido Rodríguez, quien de confirmar su vuelta a LaLiga podría debutar como che en La Cartuja.

Economía vs. Ambición, clásica disyuntiva en el Betis de Pellegrini

"Han pasado seis años ya y casi ni me acuerdo de lo que pensaba entonces", ha comenzado bromeando Pellegrini sobre la idea que se hacía de la capacidad financiera del Betis cuando llegó en el verano de 2020: "Bueno, yo sabía un poco la situación económica en la que estaba el club, pero creo que siempre se trató de mantener dentro de un nivel que nos ha permitido en estos años poder seguir vigente en las competiciones, y a lo mejor con un rendimiento mucho más alto de lo que mucha gente esperaba".

"Lo ideal sería poder tener siempre la capacidad de poder traer más jugadores de mayor valía, pero no nos podemos quejar con lo que han respondido todos los jugadores de los planteles en estos seis años. Siempre aspiramos a más, ambicionamos a más y eso lógicamente se consigue en la medida que la situación económica sea más fuerte; pero creo, por lo menos desde el punto de vista mío personal, que no hay ninguna queja hacia los planteles que se han armado, sobre todo hacia el compromiso de los jugadores con un determinado proyecto que el club ha llevado a cabo con resultados".

El fichaje de Guido Rodríguez por el Valencia a ocho días del partido contra el Betis

"A Guido tuvimos la fortuna de tenerlo acá, así que lo conozco muy bien como jugador. Del resto no hablo porque son todas especulaciones. A lo mejor llega a Valencia, a lo mejor juega contra nosotros, a lo mejor podría haber venido para acá... Pero así con él y con 20 hombres más, así que la verdad que prefiero no dar opiniones sobre supuestos".

Pellegrini: "Al Betis no le faltó concentración ni intensidad, fue falta de creatividad"

"Yo creo que lo del partido del jueves no fue ni falta de concentración, ni falta de intensidad, fue falta de creatividad. Ninguno de los dos equipos tuvo ocasiones de gol. Nosotros, un tiro de Aitor que atajó bien el portero y un par de llegadas más peligrosas; ellos, una llegada en el primer tiempo y hasta el primer gol ninguno de los dos tuvo capacidad para superar el sistema defensivo y la intensidad a la que se estaba jugando".

"Esa falta de creatividad fue la que no nos permitió hacer gol. En segundo lugar, sabíamos que era un partido difícil, un equipo que venía con ocho o nueve victorias seguidas en su campo, así que no era fácil en ningún caso superarlo. Ahora, ojalá que podamos retomar la creatividad manteniendo la seguridad defensiva".

El Betis visita al Alavés tras tres salidas sin ganar: empate en Oviedo, derrotas con Real Madrid y PAOK

"También es importante no haber perdido afuera hasta ahora en todos los campeonatos. no haber perdido afuera. Hemos perdido solamente un partido contra Real Madrid en LaLiga y este del PAOK. Afuera no es fácil sacar puntos de visita y así lo demuestran todos los equipos. Vamos a intentar, como siempre, salir a buscar el partido, tratar de sumar los tres puntos ante un rival complicado, que también es un buen equipo, y ojalá podamos tener la capacidad de superarlo y sumar tres puntos más".

"Uno siempre quisiera no tener ningún tipo de falla, en casa haberle ganado a equipos que están en un lugar más bajo de la tabla, que no quiere decir que por eso va a ser fácil ganarlos, y afuera también haber sacado más puntos; pero también hemos perdido muy poco. En términos generales, siendo todo mejorable, creo que la campaña hasta el momento es dentro de los parámetros que nosotros esperábamos, y mucho más con la cantidad de lesiones que hemos tenido".