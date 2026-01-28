El mensaje de Isco Alarcón a la afición del Real Betis antes de una semana decisiva: "Ojalá poder estar con mis compañeros"

El añorado capitán verdiblanco pide el apoyo de la afición antes de que el conjunto verdiblanco se juegue buena parte de sus aspiraciones en las tres competiciones con tres partidos como local en sólo siete días entre la UEFA Europa League, LaLiga EA Sports y la Copa del Rey

Con el capitán Isco Alarcón como portavoz de lujo, el Real Betis se ha encomendado al Estadio de La Cartuja en estos próximos siete días que serán decisivos para poder mantener intactos sus anhelos en las tres competiciones. A las 21:00 horas de este jueves 29 de enero recibe al Feyenoord de Rotterdam en la octava jornada de la Fase Liga en la UEFA Europa League, con el pase a dieciseisavos de final en el bolsillo pero buscando ese pase directo a octavos que se complicó con la derrota de la semana pasada ante el PAOK de Salónica.

A las 16:15 horas del próximo domingo 1 de febrero, el otrora Estadio Olímpico acoge también un duelo contra el Valencia CF en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en la que el Betis necesita recuperar terreno perdido tras caer por 2-1 ante el Deportivo Alavés. Asimismo, a las 21:00 horas del próximo jueves 5 de febrero los pupilos de Manuel Pellegrini afrontan la eliminatoria de los octavos de final de la Copa del Rey, que se disputará a partido único en el feudo verdiblanco.

El mensaje de Isco a la hinchada del Betis: "Os necesitamos"

"Béticos, mañana tenemos un partido muy importante, ojalá pudiera estar en el campo ayudando a mi equipo, a mis compañeros; pero bueno, como ya sabéis, lamentablemente no puede ser. Estaré en la grada animando como un loco de la cabeza más, como todos vosotros", ha arrancado el mensaje de Isco Alarcón, que aparece en un primer plano con su llamativo nuevo 'look' con prominente bigote reclamando la ayuda de la afición verdiblanca en el encuentro ante el Feyenoord neerlandés y en los dos siguientes contra Valencia y Atlético.

"Y nada, deciros que os necesitamos, que confiéis en en nosotros. Es verdad que estamos pasando por momentos difíciles con muchos lesionados, con muchas bajas, pero tampoco queremos usar eso como excusa porque la ambición de este equipo es máxima. El equipo siempre ha respondido ante las adversidades y esta va a ser una vez más en la que el equipo va a cumplir", continuaba Isco.

"Muchas gracias por el apoyo, por estar siempre con nosotros. Ya sabéis que juntos somos más fuertes y juntos hacemos un Betis mucho mejor", ha concluido el mediapunta malagueño, quien alcanza ya los dos meses de baja tras aquel doble impacto con su compañero Sofyan Amrabat, que fue operado este pasado martes. Los dos se pierden este encuentro ante el Feyenoord, como también Héctor Bellerín, Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Junior Firpo y Giovani Lo Celso. Todos ellos, eso sí, estarán listos para apiñarse como balas de cañón.