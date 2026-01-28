Siete bajas, el regreso de Aitor Ruibal y tres dudas resueltas con éxito en la lista del Betis contra el Feyenoord

Aitor Ruibal es la principal novedad de la convocatoria verdiblanca para la cita europea, aún con numerosas ausencias importantes pero con buenas noticias por la llegada a tiempo de tres tocados

Los futbolistas se entrenaron la mañana de este miércoles bajo la lluvia.RBB

Poco después de finalizar la rueda de prensa de Manuel Pellegrini y Natan, en la que el técnico hizo un extenso repaso a la enfermería y al estado de los futbolistas tocados, el Betis hizo pública a través de sus medios oficiales la lista de convocados para el partido de mañana contra el Feyenoord.

Una lista con buenas noticias para el técnico chileno al despejarse las incógnitas de varios jugadores que arrastraban molestias y el regreso de un futbolista importantes en sus planes como Aitor Ruibal. Un alivio que resta un ápice de dramatismo a la todavía complicada situación del Betis con las lesiones, pues a día de hoy siguen siendo elevado el número de efectivos en el dique seco.

Siete bajas en la convocatoria contra el Feyenoord

No en vano, siguen fuera hasta siete futbolistas, casos de Junior Firpo, Héctor Bellerín, Sofyan Amrabat, Isco Alarcón, Rodrigo Riquelme, Giovani Lo Celso y 'Cucho' Hernández.

Y es que el único de los lesionados que se ha recuperado a tiempo ha sido Aitor Ruibal, que se perdió la cita en Elche, pero que ya se encuentra a disposición del preparador bético. El capitán es la principal novedad con respecto a la lista anterior.

Eso sí, no es la única noticia grata para Pellegrini, pues Antony ha dejado atrás el peor momento de su pubalgia y ha entrado en la convocatoria sin ningún problema después de que jugara con analgésicos contra los ilicitanos y se enfadara al ser cambiado.

Abde y Deossa, aptos

Abde acabó con molestias el último choque y ha centrado la atención en estos días, si bien su estado físico es óptimo a día de hoy, por lo que, probablemente, partirá nuevamente como titular ante los neerlandeses.

Lo mismo sucede con Deossa, que se ausentó en el entrenamiento de ayer por un golpe tal y como especificó el preparador bético, pero que no tiene problemas para ser una opción para el míster de cara a la trascendental cita de la noche de mañana contra el Feyenoord.

En cuanto a los futbolistas de la cantera, Pellegrini solo ha recurrido a jugador del filial, caso de un Dani Pérez que gusta mucho al chileno, pues tanto Ángel Ortiz como Pablo García están plenamente inmersos en la dinámica del primer equipo.

Esta es la lista de 20 jugadores para el partido de este jueves contra los de Rotterdam: Álvaro Valles, Diego Llorente, Natan, Marc Bartra, Sergi Altimira, Antony, Fornals, Chimy Ávila, Ez abde, Cédric Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián San Miguel, Valentín Gómez, Nelson Deossa, Marc Roca, Aitor Ruibal, Pau López, Dani Pérez, Ángel Ortiz y Pablo García.