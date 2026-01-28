Pellegrini repasa la enfermería y sentencia sobre el mercado: "Hay que tomar decisiones ya"

Cuenta con Aitor, Abde, Deossa y Antony, pero es menos optimista con el 'Cucho' para el domingo; aboga por imponer el factor casa en los tres próximos y decisivos duelos

Comenzó Manuel Pellegrini su rueda de prensa previa al partido de este jueves frente al Feyenoord desgranando el amplio parte de bajas que asuela al Real Betis, con algunos brotes verdes al menos: "Aitor Ruibal va a estar en la lista; es el único respecto al último partido. Quizás no para 90 minutos, pero estará. Ez Abde y Antony Matheus dos Santos no tienen problemas. En cuanto al 'Cucho' Hernández, me cuesta dar una respuesta; en principio, no creo que vaya a llegar para el domingo, aunque para eso hay un cuerpo médico. ¿Nelson Deossa? No se entrenó por un golpe en el tobillo, pero está bien".

A medio plazo, ya con febrero avanzado, irán incorporándose más futbolistas: "Con Giovani Lo Celso esperamos al parte médico para valorar. Hay indicios, está claro que es una lesión muscular, pero no confirmación. Depende mucho de la reacción del jugador al tratamiento, pues muchas veces se alargan o se acortan los plazos. Es difícil dar uno concreto. Con Héctor Bellerín estuve hablando hace un rato. La próxima semana se integrará al trabajo en el campo con los fisios. Normalmente, cuando eso ocurre, es 1-2 semanas antes de hacerlo con el plantel completo". Además, el míster chileno analizó otros muchos temas de actualidad.

Feyenoord

"Esperamos un buen partido de fútbol. Son dos equipos que se dedican más a crear que a destruir. Jugamos en casa, con la obligación de clasificarnos entre los ocho primeros. Nos enfrentamos a un gran equipo, que normalmente juega Champions League, pero no estaremos pendientes sólo del Oporto; hay varios equipos más en un punto que también tendrían que ganar. Ya la clasificación en sí es meritoria. Ellos también se juegan todas sus cartas para meterse en la ronda siguiente".

"Sin lugar a dudas, está muy parejo, pues ambos llegamos con muchísimos lesionados. Nosotros tenemos la clasificación asegurada y jugaremos ante nuestro público. Sería importante ahorrarse dos partidos con la cantidad de bajas que tenemos. Dije a principio de temporada que lo más importante era clasificarnos entre los 24 mejores, lo que por suerte logramos hace dos jornadas. Nos quedó muy cerca quedar en el 'Top 8', y sería importante lograrlo por la cantidad de partidos. No lograrlo aquí en casa no sería un drama, pero tampoco bueno".

"¿Reservar jugadores? El más importante siempre es el siguiente partido, sobre todo también por el ánimo. Aunque tampoco serían puntos decisivos ante el Valencia CF, queremos ganar, porque aquí, al menos a mí, me duelen más los puntos que se pierden".

Antony

"Comenzó su carrera en Holanda, fue a Manchester y hoy lo tenemos aquí. Ojalá tenga un día inspirado para que las ocasiones que crea se complementen con buenas finalizaciones".

"Con todos hablamos siempre. No tiene ninguna importancia su reacción tras el cambio el otro día. Más que una lesión, lo suyo es una molestia, una pubalgia. La va trabajando y va mejorando. Si va citado es que está disponible".

Objetivos

"El domingo tenemos un nuevo partido de LaLiga, donde seguimos a dos puntos del quinto lugar. Para mí es muy importante asegurarnos la plaza europea vía LaLiga, aunque hay otros camino más cortos, como la UEL y la Copa del Rey, pero con más riesgo. No pudimos recortar al RCD Espanyol, si bien quedan 51 unidades por jugarse. Rematamos luego con la Copa, que son cuartos de final; uno sigue o va para fuera. Jugamos contra el Atlético de Madrid, que es un gran equipo, pero lo hacemos en casa y lo vamos a dar todo. Lo ideal sería tener a los máximos disponibles, claro, pero los que están apretarán por todos los objetivos para seguir vigentes".

Mercado invernal

"Es difícil dar una opinión. He dicho muchas veces que necesitamos refuerzos, no nombres nuevos. Luego, las condiciones económicas están ahí. Es un momento para tomar decisiones y veremos en estos 3-4 días que quedan lo que decidimos".

Pocos goles

"Yo diría que hemos tenido estos últimos choques poca capacidad para meter goles y también encajamos dos goles en contra por partido. Tratamos de ser siempre equilibrados, pero los resultados no nos han favorecido. Con el PAOK podemos considerarlo menos importante si ganamos al Feyenoord. El otro día con el Alavés era muy complicado y tenemos que recuperar esos puntos el domingo. Convertimos un solo gol en dos partidos, muy poco igualmente. En Vitoria sí creamos más ocasiones".

Canteranos

"Vinieron varios canteranos para completar los entrenamientos y algunos irán citados; otros, no".

Sistema de UEL

"A mí me gusta más este sistema que los grupos de antes. Hasta el final todos están peleando. Hay más expectativas con ocho partidos contra rivales diferentes".

Meteorología

"La verdad es que no nos ha afectado mucho el temporada, pero ojalá mañana tengamos un buen clima, sobre todo el viento, que para jugar es lo más molesto".