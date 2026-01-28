Aitor Ruibal y Antony se apuntan a tiempo; Ez Abde y Deossa, sin problemas

El carrilero ha superado sus molestias musculares y compareció al fin sobre el césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, lo mismo que un extremo mucho mejor de su pubalgia

Aitor Ruibal, que se lastimó el aductor el jueves de la semana pasada durante la visita al PAOK de Salónica, y Antony Matheus dos Santos, renqueante del pubis, trabajaron este miércoles con el resto de sus compañeros y apuntan a estar disponibles para el choque de este 29 de enero a partir de las 21:00 horas, aliviando, así, el difícil panorama que se avecina para Manuel Pellegrini en una semana decisiva, tras las dos derrotas consecutivas frente a los griegos y el Deportivo Alavés, con el fin de sellar, primero, la clasificación directa para los octavos de final de la UEFA Europa League y, luego, para reengancharse a la lucha por los puestos privilegiados en LaLiga.

El que es uno de los capitanes del conjunto heliopolitano, que ya arrancó el trabajo en solitario sobre el césped el lunes, expresó su deseo de reaparecer en la última jornada de la liguilla del segundo torneo continental, mientras que el paulista, que se excusó por su airada reacción tras su tempranero cambio en Vitoria, posiblemente deba afrontar las próximas fechas dosificándose para no agravar sus molestias inguinales, que no le impiden jugar, aunque el dolor merma sus facultades.

Nelson Deossa y Ez Abde, los otros dos futbolistas que acusaban algún tipo de problema físico, no se perderán la cita ante los neerlandeses, pues se ausentaron más por precaución que por motivos reales de preocupación. Con una sobrecarga, en el caso del internacional marroquí producida en los compases finales de un encuentro en Mendizorroza que abrochó con el 2-1 en el alargue, puede que Manuel Pellegrini opte por no forzarlos, al menos de inicio, aunque técnicamente estarán a su disposición. El colombiano sufrió un golpe en un tobillo que lo limitó un poco, pero en ningún caso para sacarle de la ecuación competitiva.

Siete bajas seguras frente a Feyenoord y Valencia

Pese a las buenas nuevas, con los retornos al trabajo colectivo de Antony Matheus dos Santos y Aitor Ruibal, el Real Betis tendrá siete bajas seguras este jueves contra el Feyenoord, cuando se ausentarán por lesión Junior Firpo, Héctor Bellerín, Sofyan Amrabat, Isco Alarcón, Rodrigo Riquelme, Giovani Lo Celso y el 'Cucho' Hernández. El domingo ante el Valencia CF podría retornar ya el colombiano, pese a que el míster no es optimista, aunque caerá, al menos, Natan de Souza por acumulación de amonestaciones. En ambos casos habrá alguna presencia canterana para cubrir las demarcaciones que no estarán dobladas, con el condicionante de la lista B en Europa.