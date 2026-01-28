Paso al frente de Cucho Hernández para acelerar su regreso en el Betis

El delantero ha compartido una imagen en redes que ha despertado la ilusión del beticismo, pues ya toca balón sobre el césped y podría acelerar su reaparición

El beticismo se encuentra muy pendiente del mercado de fichajes ante la intención de Manu Fajardo de reforzar el ataque con un nuevo delantero, lo que está a expensas a día de hoy de alguna salida, con Chimy Ávila o Bakambu como protagonistas.

No obstante, de manera paralela, los focos también están puestos en la recuperación de Cucho Hernández, posiblemente el futbolista más destacado del Betis en lo que va de temporada. Y lo cierto es que las huestes verdiblancas se han llevado una alegría esta noche con las novedades de su estado físico.

Cucho da una buena noticia a los béticos

En este sentido, el futbolista cafetero ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen que ha invitado al optimismo con su puesta a punto y disparado las expectativas sobre un regreso antes de lo previsto. Y es que, tal y como desvela la fotografía subida por el delantero, este martes saltó al césped para trabajar en solitario y tocó balón, lo que ya es un paso de gigante en su recuperación.

No en vano, el siguiente será sumarse al grupo para trabajar al mismo ritmo y ponerse al fin a las órdenes de Pellegrini, que en una rueda de prensa reciente puso una posible fecha a su regreso, el partido de cuartos de Copa contra el Atlético de Madrid, fechado para el jueves 5 de febrero en La Cartuja. El chileno lo señaló más como un deseo que como una certeza, pero los plazos apuntan a que tiene muchas opciones de ser de la partida contra los colchoneros.

La imagen hace pensar que podría estar antes de lo previsto

De hecho, la foto, en la que se aprecia cierta intensidad en el trabajo con balón, ha generado especulaciones acerca de la posibilidad que pudiera estar incluso antes, en la cita del domingo 1 contra el Valencia en La Cartuja, lo que, no obstante, parece difícil, pues para ello tendría que unirse al resto después de la cita con el Feyenoord a más tardar. Obviamente, dicho encuentro se lo pierde, pero ya estarán todas las miradas puestas en el colombiano de cara a la cita liguera.

Cabe recordar que Cucho sufrió una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo en el partido ante el Oviedo en el Carlos Tartiere y ya se ha perdido hasta cuatro encuentros. Así, causó baja en los choques de LaLiga contra Villarreal y Alavés, en la Copa contra el Elche y en un Europa contra el PAOK, con un balance de dos victorias y dos derrotas. Los siguientes entrenamientos serán vitales para comprobar su evolución.