Betis - Feyenoord: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la Europa League

El Betis recibe esta noche al Feyenoord en La Cartuja en el último partido de la fase liga de la Europa League con la obligación de ganar para obtener el pase directo a octavos

El Betis afronta esta noche un partido determinante en su periplo en la Europa League en el cierre de la fase liga de esta competición. Los verdiblancos reciben al Feyenoord en La Cartuja con la obligación de imponerse tras la derrota contra el PAOK para terminar entre los ocho primeros y conseguir el pase directo para los octavos sin pasar por la ronda de dieciseisavos.

Ahora ocupa la octava posición, pero no depende plenamente de sí mismo para firmar el objetivo, tanto en cuanto precisa también que le sonrían algunos resultados, pues el Oporto, noveno, tiene los mismos puntos y si los dos ganan se mirará la diferencia de goles, ahora ligeramente favorable a los béticos.

El Betis, pendiente de los resultados en otros campos

No obstante, a los heliopolitanos, en el caso de quedarse con los tres puntos, también le valdría con que no ganaran alguno de los cuatro equipos que le preceden, casos de Ferencvaros, Roma, Braga y Midtjylland, siendo los húngaros los que lo tienen más difícil al visitar al Nottingham Forest.

La desventaja que tiene el Betis con el Oporto es que los lusos se miden en casa con un Rangers que no se juega nada, mientras que el Feyenoord se presenta en La Cartuja con opciones de meterse en el 'top 24' para disputar los dieciseisavos, lo que provocará que salgan al terreno de juego con todo.

Betis-Feyenoord: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta noche al Real Betis Balompié con el Feyenoord, correspondiente a la última jornada de la fase liga de la Europa League, se disputará en el Estadio de La Cartuja este jueves 29 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas para cerrar la participación bética en esta fase de la competición.

Betis-Feyenoord: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro vital para el devenir europeo y definir el puesto final en esta fase, se podrá ver por televisión en plataforma de pago, en Movistar LaLiga, más concretamente en M+ Liga de Campeones (M60 O115) y M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118). Como siempre, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Betis-Feyenoord: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de verlo por televisión, ESTADIO Deportivo ofrece la posibilidad de seguir en directo el duelo entre hispalenses y neerlandeses a través de www.estadiodeportivo.com en un pormenorizado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que suceda sobre el césped de La Cartuja. Tras la conclusión del envite, este medio proseguirá con la cobertura del choque con la crónica del encuentro, las palabras de los protagonistas en zona mixta y las notas de los futbolistas verdiblancos.