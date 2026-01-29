Puntos uno por uno del Real Betis frente al Feyenoord: Cuando las dudas acechan, el dúo Antony-Abde siempre aparece

El Real Betis ha conseguido el pase de forma directa a los octavos de final de la Europa League, un hito alcanzado gracias a los goles de Antony y Abde que encarrilaron el encuentro en los primeros cuarenta y cinco minutos; así lo vivimos y contamos en directo

La Cartuja ha tenido que esperar a la última jornada. Pero, como siempre se dice, el final siempre sabe mejor. El Real Betis ha conseguido vencer por dos goles a uno al Feyenoord en un encuentro donde, a pesar de las ocasiones neerlandesas, los béticos han conseguido crear mucho peligro en cada aproximación. De hecho, todo comenzaba de la mejor manera posible, con un tanto de Abde que acabaría siendo anulado por falta previa de Antony. El dúo no empezaba de la mejor manera posible, pero poco a poco comenzaría el show.

Tras varias intervenciones de mérito de Pau López, fue Antony el primero en encontrar puerta con un auténtico golazo desde fuera del área. Después, fue el propio brasileño el que encontró a Abde como su aliado perfecto, poniéndole un centro medido para que apenas tuviese que rozarla el marroquí para poner el segundo. En la segunda mitad, cuando todo parecía estar controlado, un error de Pau López permitió que Tengstedt pudiese instalar el nerviosismo. Hubo dudas e intranquilidad. Pero los de Pellegrini consiguieron la vía directa a octavos.

Las notas verdiblancas frente al Feyenoord

Pau López: 6

El debate estaba extendido. ¿Por qué Pellegrini optaba por el catalán en detrimento de Álvaro Valles? Hoy, sin embargo, no ha sido el día para eliminar las dudas. En la primera parte, una gran actuación lo elevó casi al olimpo. Primero a Larin, y luego en una doble intervención milagrosa. Cuando todo parecía ir bien, un error garrafal suyo permitió al Feyenoord meterse en el partido. En la batalla a puntos, sigue ganando el de La Rinconada.

Ángel Ortiz: 6'5

El lateral sigue demostrando que no le pesa nada la camiseta de titular, estando presente en prácticamente todos los aspectos del encuentro. Atento atrás y sumando buenas intervenciones arriba.

Diego Llorente: 5'5

Es algo establecido por norma general aunque, por mucho que se repita, no deja de ser verdad. La zaga verdiblanco ha verificado el refrán que, cuando el portero es el mejor de tu equipo, algo falla atrás. Muchas han sido las ocasiones concedidas por el Betis, teniendo suerte de encontrarse con Larin, que pareció aliarse en el día de hoy.

Natan: 5

El brasileño se mantiene en la misma línea de lo dicho por Diego Llorente. Con errores en ciertos marcajes y carreras al espacio, se salvó de que el rival apenas estuvo acertado.

Valentín Gómez: 6'5

El argentino hizo un partido muy correcto, apareciendo tanto en jugadas ofensivas como defensivas. Una vez más, demostrando su polivalencia en este Real Betis.

Deossa: 7

Gran partido de nuevo del colombiano. Otra vez en todas. Arriba, abajo, en la creación... Es el auténtico salvavidas del Betis. Ha tardado en llegar, pero poco a poco se está ganando todo el cariño.

Marc Roca: 7

Es raro que el catalán no haga un encuentro notable, y esto ha sido así una vez más. En un partido donde se exigía dominar el centro del campo, el centrocampista ha vuelto a demostrar estar de nuevo a la altura de las circunstancias.

Fornals: 6

No es que haya sido el mejor partido del castellonense, pero que más se le puede pedir. Con participación en muchas jugadas ofensivas del equipo, no ha sabido relucir cuando más lo necesitaba el equipo, con la necesidad de calma y templanza en los últimos minutos.

Antony: 9

Han habido críticas. Con sentido algunas. Pero cuando se habla de Antony, siempre hay que dejar lugar a la magia. Y esa ha vuelto a aparecer. El brasileño ha vuelto a ser ese extremo desequilibrante, capaz de coger la batuta del equipo. Un golazo y una tremenda asistencia a Abde así lo demuestra. La dupla de oro de la Europa League.

Abde: 9

Parecido a lo dicho con Antony. Aunque, en el caso del marroquí, esto suele ser el guion habitual. Desequilibrante, con constantes apariciones en el área. Un tanto subió al marcador, otro fue anulado por falta previa de Antony. En momentos de dudas, más que nunca se necesita al africano.

Chimy Ávila: 6

Peleón y luchador como siempre. ¿Sirve para este Real Betis? El partido así lo demuestra. El argentino sigue demostrando que a corazón no le gana nadie, pero apenas es capaz de aportar para ser decisivo y poder coger el rol de goleador del equipo. Al ser sustituido, ovacionado.

Pellegrini: 7

Supo lo que el partido necesitaba, mordiente arriba y matarlo rápido. Así fue, ya que dejó noqueado al Feyenoord cada vez que el Real Betis sumaba aproximaciones. Una sola derrota en la Europa League y, lo peor, es que existen dudas. Otro hito más para el chileno, meter al equipo entre los ocho primeros.

Altimira: 5

Su salida al campo apenas cambió nada, todo ello en un momento de nervios en La Cartuja. Poco que calificar del catalán en el día de hoy.