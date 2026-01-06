Experimento fallido en la cesión de Sergio Arribas y decisión del Betis en enero

El Betis se enfrenta a situaciones complicadas con tres cedidos en este enero, entre ellos la del burgalés después de que en el arranque del año lo que parecía una buena noticia se convirtiera en otro obstáculo para los intereses verdiblancos

El Betis deberá tomar en enero más decisiones con respecto a las cesiones de las que le habría gustado al ser señal de que no han funcionado las tomadas en verano con futbolistas prometedores que necesitaban rodaje durante una temporada para no acusar tanto el salto de dos categorías.

Contexto en el que los heliopolitanos firmaron los préstamos a Segunda división del recién firmado Gonzalo Petit, de la joya Ismael Barea y Sergio Arribas después de haber rendido a muy buen nivel el curso pasado en el Betis Deportivo. Los primeros salieron cedidos al Mirandés y el burgalés, rumbo al Huesca, y tanto centrocampista como el central lo hicieron justo después de renovar con el club verdiblancos.

Tanto Petit como Ismael Barea no están disponiendo de continuidad en Anduva, siendo más grave el caso del palaciego, y en ambos casos su futuro en enero se encuentra en el aire, exactamente lo mismo que ocurre con Sergio Arribas, en una situación límite que empeoró sensiblemente con la llegada al banquillo de Jon Pérez Bolo, como ya señaló semanas atrás este medio.

Titularidad para empezar el año que no favoreció los intereses béticos

En este sentido, el año 2026 no ha empezado de la mejor forma posible para los intereses verdiblancos con Sergio Arribas, pues lo que parecía una buena noticia ha supuesto un nuevo obstáculo en el primer partido de año. Y es que las bajas atrás propició que el entrenador le brindara la titularidad al de Burgos en el partido contra el Castellón del pasado sábado, pero no como central sino como lateral izquierdo, posición que no es completamente desconocida para él, si bien el experimento, lejos de favorecerle, le ha perjudicado, pues no funcionó precisamente como hubieses deseado.

Nueva posición, derrota y sustitución antes del final

De hecho, el Huesca cayó por 4-1 y Sergio Arribas no completó el partido, pues, al ver una tarjeta en el minuto 64, Bolo decidió sustituirlo en el 80' después de recibir el cuarto tanto. Es decir que la titularidad no jugó a favor del Betis, que tenía esperanzas depositadas en su rendimiento, sobre todo de cara a extraer rédito el próximo verano, pues tener un sitio en el primer equipo está descartado básicamente por su ostracismo y la competencia actual en la posición y la llegada 'programada' de Luiz Felipe.

En La Palmera se encuentran muy pendientes del burgalés y tiene que tomar una decisión en estas semanas en relación a su futuro inmediato, pues no está siendo protagonista y su participación el sábado tampoco ha ayudado, por lo que no se descarta que haya un acuerdo para romper la cesión.