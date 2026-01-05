El Betis mueve a Petit en el mercado de enero: ofrecido al Granada

El conjunto verdiblanco medita romper la cesión del uruguayo en el Mirandés y busca posibles destinos en Segunda, pues pese a sus goles, la situación deportiva del cuadro burgalés no es la más idónea para sumar muchos minutos de aquí a final de temporada

Gonzalo Petit sufrió este fin de semana su primera expulsión como futbolista profesional y no podrá jugar, a falta de conocer la sanción definitiva, este fin de semana frente al Almería. Sin embargo, puede ser que los días del uruguayo en Miranda de Ebro estén contados ya que su salida en este mercado de enero está sobre la mesa del Betis. El club verdiblanco lo cedió el pasado verano al Mirandés con la idea de que fuera un jugador importante y tuviera muchos minutos con los que poder curtirse en el fútbol español y seguir quemando etapas antes de luchar por un puesto en Heliópolis, pero las cosas no están saliendo del todo como esperaban en la dirección deportiva verdiblanca.

Como ya informó nuestro compañero de ESTADIO Deportivo Óscar Murillo, el Betis medita seriamente interrumpir la cesión del delantero uruguayo, pues en su contrato existe esta cláusula así como otras penalizaciones por falta de oportunidades, y estaría siendo ofrecido por otros equipos de Segunda división que buscan delantero a la espera de ver si cuaja alguna de ellas. Uno de los equipos que ha recibido dicho ofrecimiento ha sido el Granada, tal y como desvela el Ideal.

El conjunto nazarí, al igual que el Mirandés, está luchando por la permanencia en Segunda división, aunque los andaluces suman cinco punto más cuadro burgalés, farolillo rojo de la competición, y está a tan solo dos de salir de la zona de descenso.

La inestabilidad del Mirandés hace dudar al Betis

De las 20 jornadas de Segunda división que se han disputado hasta la fecha, Petit ha participado en 19 de ellas, aunque tan sólo en ocho ocasiones ha sido titular. Aunque hay que tener en cuenta que el Mirandés ya ha sufrido un cambio de entrenador y tras varias jornadas en las que Jesús Galván lo dejaba como recurso para las segundas partes, ya acumula tres titularidades consecutivas. Por lo que el Betis apurará hasta final de mercado antes tomar una decisión con Petit, que ya ha firmado cinco goles y una asistencia con el club burgalés, sabiendo así qué rol asumirá hasta final de temporada.

Sin embargo, el hecho de que el mercado de enero abra la posibilidad a un cambio de aires no es asunto baladí para el Betis. Hace ya varios años que se eliminó la limitación de ocho partidos a partir de la cual un futbolista no podía cambiar de equipo a mitad de temporada para jugar en otro de la misma categoría, por lo que el ex de Nacional podrá jugar, si así lo deciden las partes, en cualquier otro conjunto de LaLiga Hypermotion, por ejemplo. Sólo habrá que tener en cuenta otras normas superiores, como que el destinatario tenga fichas libres y margen salarial o que el susodicho no haya jugado en el mismo curso en más de dos clubes distintos.