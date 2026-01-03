Petit ya sufre en sus carnes el VAR: lo que refleja el acta en su primera expulsión

El delantero cedido por el Betis en el Mirandés vio la roja directa tras una durísima entrada a Álvaro Rodríguez, aunque en un principio el colegiado tan sólo le mostró la cartulina amarilla

En sus primeros meses en España, Gonzalo Petit se está curtiendo en el Club Deportivo Mirandés. El delantero uruguayo propiedad del Betis, al que fichó el pasado verano como una apuesta de futuro con la intención de cederlo para que se fuera adaptando al fútbol español, sigue dando pasos en su evolución en Miranda de Ebro, donde suele alternar titularidades con suplencias pero participando en todos los encuentros, salvo en la jornada 10 frente al Ceuta, el único en el que no ha tenido minutos.

El de Carmelo suma un total de cuatro goles y una asistencia en LaLiga Hypermotion además de un tanto que hizo en la primera ronda de la Copa del Rey frente al Astorga, pero este fin de semana no la tocado saborear el lado amargo del fútbol. El charrúa encadenada su tercera titularidad consecutiva acompañando a Carlos Fernández en la delantera pero el ariete no pudo terminar el partido ya que fue expulsado en el minuto 58, dejando a su equipo con diez cuando el marcador todavía reflejaba el empate a uno.

Petit, en su intento por robar el balón ante Álvaro Rodríguez, se lanza por detrás y acaba derribando al lateral del Eibar y aunque en un principio el colegiado del encuentro, Alonso de Ena, tan sólo le mostró cartulina amarilla, este fue avisado por su compañero de la sala VOR para que acabara revisando una potencial cartulina roja. Y así fue, tras verlo en la pantalla pie de campo, el árbitro aragonés cambió su decisión, anulando la amarilla y mostrándole la roja directa al delantero del Mirandés.

En ese mismo momento, Petit que está junto al colegiado, le dice algo con la mano en la boca aunque parece que fue una mera objeción y nada reseñable ya que en el acta arbitral del partido no se recoge nada más que la acción de la expulsión. "En el minuto 57 el jugador (9) Petit Abad, Gonzalo fue expulado por el siguiente motivo: por hacer una entrada a un adversario haciendo uso de fuerza excesiva en la disputa del balón", por lo que todo hace indicar que Petit tan sólo será castigado con un partido de sanción.

Eso sí, su expulsión acabó teniendo incidencia en el resultado final ya que sus compañeros acusaron el esfuerzo de jugar con uno menos y en el minuto 84, Martón de penalti, le daba la vuelta al marcador en Ipurúa.

Petit se asiente en el once con Galván

Pese a esta última expulsión, Gonzalo Petit está exprimiendo al máximo su préstamo en el Mirandés, donde siempre tiene protagonismo, ya sea desde el banquillo o como titular. De las 20 jornadas de Segunda división que se han disputado, Petit ha participado en 19 de ellas, siendo además titular en ocho ocasiones, tres de ellas ya con Galván como nuevo entrenador. Si sumamos también sus dos apariciones en la Copa del Rey, son ya 21 los encuentros que ha jugado con el conjunto burgalés, en los que ha firmado cinco goles y una asistencia superando ya los 1000 minutos de juego. Cabe recordar que el Betis lo cedió el pasado verano tras pagar 4,5 millones de euros al Nacional de Montevideo, con el objetivo de curtirse en España para que pueda luchar por un puesto en la delantera verdiblanca la próxima temporada.