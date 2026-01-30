Piccini, muy optimista con sus ex equipos: Valencia y Betis: uno se salva y al otro lo ve peleando por la Champions

El lateral derecho, que se ha retirado recientemente del fútbol profesional a pesar de que sólo tiene 33 años, ha dado su opinión sobre la temporada que están haciendo los dos clubes los cuales se enfrentan este domingo en un nuevo partido de LaLiga

Cristiano Piccini, ex jugador del Valencia CF y el Real Betis, ha opinado acerca de la temporada que están haciendo sus dos ex equipos. El italiano pasó buena parte de su carrera deportiva en España, guardando mejor recuerdo de su paso por el Valencia CF que por el Real Betis, dos conjuntos que se enfrentan este fin de semana en LaLiga. A sus 33 años, el lateral derecho se ha retirado hace sólo unos meses después de unas últimas temporadas en donde probó suerte en México y en Suiza.

Piccini, ex del Valencia CF, sobre un posible descenso del equipo: "Yo creo que no"

Cristiano Piccini, en una entrevista en As, ha señalado que no ve al Valencia CF descendiendo a Segunda división. De hecho, el italiano ha dicho que si el equipo que entrena Carlos Corberán sigue mejorando incluso lo ve luchando por Europa. "Yo creo que no. Al principio de la temporada costó un poco más pero últimamente están mucho mejor. En los últimos tres meses solo han perdido tres partidos. Creo que los balones que al principio no entraban ahora sí. El equipo está en racha, los jugadores implicados y la afición increíble como siempre. Si siguen con esta dinámica, lo mismo la temporada que viene en Mestalla vuelve a sonar un himno europeo".

Por otro lado, el que fuera lateral derecho del Valencia CF ha valorado positivamente los fichajes de Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez de cara a esta recta final de temporada. "Yo creo que son grandes futbolistas. El Valencia tiene una gran plantilla y con Guido Rodríguez, Umar Sadiq y Unai Núñez van a ganar competencia, profundidad y experiencia. Se han reforzado muy bien y estoy seguro de que el equipo va a seguir sumando muchos puntos. Tienen plantilla para más".

Piccini ve al Real Betis peleando por clasificarse para la UEFA Champions League

Por otro lado, Cristiano Piccini también ha analizado la temporada que está haciendo el Real Betis, equipo que le dio la oportunidad de jugar en España por primera vez, asegurando que ve al equipo que entrena Manuel Pellegrini con opciones de clasificarse para la UEFA Champions League. "Está complicado porque la diferencia es muy grande. Pero si España logra cinco posiciones para la Champions yo creo que el Betis lo conseguirá. Pero estoy seguro que van a pelear hasta el último día, además pueden clasificarse ganando la Europa League y veo al equipo muy fuerte y con posibilidades".