Oli, ex del Cádiz, señala a un jugador de Gaizka Garitano: "Me pareció alarmante"

El que fuera futbolista del conjunto amarillo no se cortó este pasado miércoles en Cope Cádiz al hablar de la derrota ante el Granada en la última jornada de LaLiga Hypermotion

El Cádiz se estrelló este pasado fin de semana en el Nuevo Mirandilla cuando recibió al Granada de Pacheta. Los de Gaizka Garitano sumaron su segunda derrota consecutiva tras caer ante el Albacete en la jornada anterior y están ahora mismo en la zona media de la tabla a dos puntos de los puestos de play off de ascenso que marca el Almería.

Ante esta situación del Cádiz, una voz autorizada dentro del cadismo como puede ser Oli, ex jugador del cuadro amarillo, aprovechó este pasado miércoles en Cope Cádiz para atizar a algunos jugadores del cuadro gaditano. Oli no dudó en señalar a Javi Ontiveros, una de las piezas claves del sistema de Gaizka Garitano y del que destacó su momento de forma: "Me pareció alarmante el momento de forma de Ontiveros, no me gustó nada". Prosiguió Oli señalando que Ontiveros recibía "al pie caminando".

Por otro lado, para Oli la nota positiva fue uno de los fichajes recién llegados como es el caso de Antoñito Cordero: "Sirvió dos centros de gol espectaculares", señaló el ex jugador del Cádiz, Real Oviedo y Real Betis entre otros conjuntos. Con el que no tuvo claro Oli si estaba contento o no fue con Brian Ocampo, que suma tres goles en lo que va de temporada en Liga: "No se sabe si sale el sol o llueve", comentó con cierta ironía.

Oli pide más fichajes en el Cádiz

Oli, teniendo en cuenta la situación de jugadores como Suso que aún tiene un largo periodo de recuperación por delante y que los amarillos están viviendo un momento complicado a nivel clasificatorio, apostó por volver a acudir a un mercado de fichajes en el que el Cádiz ya se ha movido.

La idea de Oli en estos últimos días de mercado de fichajes de invierno es que el Cádiz traiga dos futbolistas más: "Si la aspiración es jugar el playoff, me hacen falta mínimo dos fichajes de rendimiento inmediato que sean refuerzos de verdad. Un central y un delantero de goles y que sea veloz". Sobre el delantero que necesitaría el Cádiz, Oli apostó por un jugador rápido y de goles: "Me sigue faltando un 9 rápido, de goles, de chispa".

Es importante recordar que el Cádiz ya ha firmado cuatro llegadas en este mercado de fichajes con Jerónimo Dómina, Lobede, Antoñito Cordero y Kouamé. Oli también habló sobre la derrota ante el Granada y a pesar de la diferencia clasificatoria entre los cuadros de Garitano y Pacheta, los considera de casi la misma altura: "Creo que Granada está casi a la misma altura que el Cádiz, que hay muy poca diferencia".

El carnaval del Cádiz en febrero

El mes de febrero en una ciudad como Cádiz es síntoma de una de sus fiestas más importantes como es el carnaval. Pero los de Gaizka Garitano están para pocas comparsas y chirigotas teniendo en cuenta el momento que vive el equipo. Así, el día 1 se medirán al Huesca en El Alcoraz, un rival que está peleando por el descenso. En la jornada 25 se vivirá un derbi andaluz entre Cádiz y Almería. Los dos siguientes duelos del Cádiz serán ante Burgos en El Plantío y ante la Real Sociedad B en San Sebastián.