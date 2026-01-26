El Cádiz se deja la piel en el fichaje de un central para Gaizka Garitano

El cuadro de Gaizka Garitano sigue trabajando en la llegada de un central y a los nombres de Floris Smand del Eldense de Primera RFEF y Luka Latsabidze, se suma la del internacional sub 21 con Irlanda y con pasaporte español, García MacNulty

El Cádiz sigue trabajando a toda maquina en el mercado de fichajes de invierno. Aunque tanto el presidente Manuel Vizcaíno como el director deportivo Juan Cala siempre han insistido en que hay un camino a seguir en cada uno de los mercados de fichajes que se presentan, la verdad que los dos últimos resultados de los amarillos no hacen sino meter más presión si cabe para que lleguen refuerzos.

A pesar de las dos últimas derrotas del Cádiz en LaLiga Hypermotion ante Granada y Albacete, la afición del Nuevo Mirandilla no debe estar descontenta con el trabajo que se ha hecho desde la parcela de la dirección deportiva hasta el momento.

El Cádiz ya ha cerrado la incorporación de hasta tres fichajes con la llegada de Jerónimo Dómina desde el CA Unión de Argentina, Lobede desde el CD Ebro de Segunda Federación, Koumané desde la MLS y Antoñito Cordero en calidad de cedido desde el Newcastle. Pero en la dirección deportiva están trabajando para que la guinda al pastel sea la de un central que mejore la media defensiva de los de Gaizka Garitano.

Un defensa, el último fichaje del Cádiz en el mercado de invierno

En los últimos días hasta tres nombres (con el que ha aparecido este lunes) han sido vinculados al Cádiz en relación al mercado de fichajes. Estos tres nombres tienen dos aspectos en común. El primero de ellos es su juventud ya que ninguno de los tres futbolistas superan los 23 años. El segundo aspecto es la demarcación ya que los tres juegan como central. Por lo tanto está claro que el Cádiz quiere poner la guinda a un buen mercado de fichajes de invierno con la llegada de un central al Nuevo Mirandilla.

García MacNulty, pasaporte español e internacional sub 21 con Irlanda

El primero de los nombres a los que se vinculó al Cádiz fue Floris Smand, de 23 años y que está destacando esta temporada en el Eldense de Primera RFEF. Floris Smand tiene contrato con el Eldense hasta el 30 de junio de 2027 por lo que si el Cádiz quiere sacarlo del Nuevo Pepico Amat, deberá pasar por caja.

El segundo nombre y quizás uno de los más sorprendentes por ser un jugador sin experiencia en el fútbol español, es el de Luka Latsabidze, de 21 años, que pertenece al Shakhtar y que actualmente está cedido en el Dinamo Tbilisi de su país, Georgía. En principio el Cádiz buscaría una cesión hasta el final de temporada.

El central es el fichaje deseado por el Cádiz

El último nombre en aparecer vinculado al Cádiz en este mercado de fichajes de invierno lo ha adelantado Ángel García de Cazurreando. Apunta el periodista que el Cádiz se habría interesado por la situación del central con pasaporte español, García MacNulty, de 22 años y que es internacional sub 21 con Irlanda. La operación no parece sencilla sobre el papel porque García MacNulty es titular indiscutible en el Zwolle de la Eredivise de Países Bajos.

El central está viviendo su tercera temporada en el Zwolle y ya acumula 19 encuentros en Liga en lo que va de temporada. García MacNulty tiene contrato en Países Bajos hasta el 30 de junio de esta temporada por lo que si el Cádiz consigue convencer al jugador con pasaporte español, podría presionar a su actual club para que lo deje salir en una negociación a la baja ya que a partir del 30 de junio saldría gratis.