El siguiente objetivo del Cádiz en el mercado de fichajes: un central de 21 años

El Cádiz está siendo uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes de invierno. El cuadro de Gaizka Garitano quiere que el mercado invernal sea el impulso que necesita el equipo amarillo para seguir peleando por un play off de ascenso que al comienzo de la jornada 23 tienen a dos puntos. El Cádiz ya ha realizado tres fichajes como son Jerónimo Dómina desde el CA Unión de Argentina, Lobede desde el CD Ebro de Segunda Federación, Koumané desde la MLS y Antoñito Cordero en calidad de cedido desde el Newcastle.

El Cádiz se vuelve a mover en el mercado de fichajes de invierno

Ya nos hicimos eco a comienzos de este mes de enero que el Cádiz estaba trabajando en la incorporación de un central y apareció la dirección deportiva que comanda Juan Cala tenía sobre la mesa el nombre de Floris Smand, una de las grandes sorpresas del Eldense en Primera RFEF.

Este mismo sábado han vuelto a vincular a otro central al Cádiz, esta vez desde mucho más lejos que la Primera RFEF. El periodista italiano Rudy Galetti ha apuntado que el Cádiz habría solicitado la cesión del central de 21 años Luka Latsabidze que actualmente tiene contrato vigente con el Shakhtar está cedido en el Dinamo Tbilisi de Georgia, país de origen del zaguero.

El citado periodista apunta a que ya hay conversaciones entre Shakhtar y Cádiz para le cesión de Latsabidze en el cuadro amarillo. Además, que antes de que ambos clubes lleguen a un acuerdo para cesión de Luka Latsabidze, el central regrese al Shakhtar desde el Dinamo Tbilisi. Actualmente Luka Latsabidze acumula cuatro encuentros en los que no ha sido convocado con el cuadro de Georgia por lo que todo apuntaría a que su cesión en su país de origen podría interrumpirse antes de tiempo.

Los nombres propios en el Cádiz

Este pasado viernes, Gaizka Garitano en la previa del encuentro del Cádiz ante el Granada, fue cuestionado sobre algunos nombres propios. En primer lugar el técnico del Cádiz no escondió la importancia que tiene la lesión de Tabatdze, máximo goleador de los amarillos: "Ha sido un contratiempo muy duro. Tanto fuera como dentro del campo. Es una pérdida para el equipo a nivel de futbolista a nivel de futbolista y a nivel humano".

Además, confesó que a nivel interno se está hablando continuamente del mercado de fichajes: "Hablamos todos los días internamente sobre el mercado. Lo que hago es preparar los partidos y lo que creo que podemos necesitar. Eso hay que plasmarlo en el mercado con dinero y con la competencia que tengas en el mercado. Ahí no entro".

Garitano también elogió a Jerónimo Dómina, llegado en el mercado de fichajes de invierno y su importancia de cara a la segunda vuelta: "Él está muy bien. Tiene competencia por delante, ya que sus compañeros están bien. Trabaja genial y estamos muy contentos con él. Lo vamos a necesitar, puesto que la segunda vuelta es larga. La lesión de Bojan y Tabatadze, más Ontiveros que poco a poco va a mejor y Suso que tiene también una lesión larga".

Por último y también relacionado con el mercado de fichajes de invierno, comentó Gaizka Garitano las cesiones del club amarillo al Atlético Sanluqueño de Primera RFEF y la idea del club con ellas: "Ellos saben cuál es ahora su categoría. Son futbolistas de futuro del Cádiz. Se decidió eso para que estén más cerca de la Segunda División. Ellos saben que son el presente y futuro del Cádiz. Es un peldaño más en su etapa de formación".