Problema grave en el Cádiz que puede tener la solución en el mercado de fichajes

El cuadro de Gaizka Garitano pierde al atacante Tabatadze lo que queda de temporada. El georgiano es el el máximo goleador del equipo con seis dianas y el último refuerzo en ataque es Antoñito Cordero que aún no ha marcado

El Cádiz de Gaizka Garitano es un equipo que tiene un gran potencial en la línea media de creación de juego. Contar con futbolistas de la talla de Suso o Javier Ontiveros es una garantía casi total de que las ocasiones van a terminar llegando.

Pero esto no garantiza, ni al Cádiz ni a ningún equipo que vaya a sumar goles por decreto. Esto es lo que le está pasando al Cádiz esta temporada. Los de Gaizka Garitano, tras 22 jornadas, suman 25 goles a favor, siendo el equipo que menos goles marca entre los 11 primeros clasificados de LaLiga Hypermotion y muy lejos de equipos como Las Palmas, Almería y Deportivo de La Coruña que superan los 30 goles y en el caso del Racing de Santander, rozan las 50 dianas.

El gol en el Cádiz lleva el nombre de Tabatadze

En el Cádiz el gol está comandado por Tabatadze. El georgiano llegó al Nuevo Mirandilla el pasado verano procedente del fútbol de su país y tras poco más de media temporada, es el máximo goleador del cuadro de Gaizka Garitano con seis dianas. Esa cifra, salvo sorpresa, no volverá a moverse ya que el Cádiz ha informado este martes de la peor de las noticias con la grave lesión que sufre Iuri Tabatadze.

El Cádiz informa de la lesión de Tabatadze

El comunicado del Cádiz rezaba lo siguiente: "Este martes se le han practicado a Iuri Tabatadze pruebas diagnósticas tras la lesión que sufrió el pasado domingo en el Carlos Belmonte de Albacete. El parte médico dictamina que el jugador presenta "rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha", por lo que tendrá que ser sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, lo que le obligará a perderse lo que resta de la actual temporada. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución que tenga el futbolista".

El mercado de fichajes del Cádiz para reemplazar a Iuri Tabatadze

El Cádiz ya se movió hace algunos días en el mercado de fichajes de invierno. El cuadro amarillo, con Juan Cala en la dirección deportiva, trajo en calidad de cedido de Antoñito Cordero procedente del Newcastle. El jerezano con pasado en el Málaga y que ha estado la primera mitad de la temporada cedido en Bélgica por el Newcastle, ya ha participado en tres partidos a las órdenes de Garitano en el Cádiz pero aún no ha visto portería. En lo que respecta al resto de jugadores de ataque en la delantera del Cádiz, han marcado tres goles Cámara y Brian Ocampo respectivamente, además de otros tres de Sergio Ortuño.

Lo que está confirmado es que la baja de Iuri Tabatadze llega en el peor momento, tanto para el Cádiz que está actualmente fuera de los puestos de play off de ascenso tras caer ante el Albacete, como para el propio jugador ya que el ariete había marcado dos goles en los últimos tres encuentros con los amarillos.

El Cádiz, 'obligado' a acudir al mercado de fichajes

La dirección deportiva que comanda Juan Cala tendrá que ponerse manos a la obra para encontrar un refuerzo ya que la llegada de Antoñito Cordero se llevó a cabo cuando aún Tabatadze estaba disponible para jugar. En definitiva, se podría decir que el Cádiz está algo cojo en la delantera y aún está pendiente el regreso de jugadores como Suso o el paso adelante de otros como Ontiveros.