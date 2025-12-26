El mercado de fichajes puede ser la solucíón al problema del Cádiz

El cuadro de Gaizka Garitano es el equipo con menos goles entre los 11 primeros clasificados de LaLiga Hypermotion. Sus delanteros suman 13 goles pero ninguno supera las cuatro dianas

El Cádiz ha tenido un último mes de este 2025 al que le quedan pocos días, casi perfecto. Los de Gaizka Garitano perdieron en la jornada 17 ante el Racing de Santander por 2-3 pero a partir de ahí sumó dos triunfos ante Real Zaragoza y Castellón. En los tres partidos de diciembre, el Cádiz marcó el mismo número de goles en cada uno de ellos, dos, y solo recibió los tres de los cántabros en el Nuevo Mirandilla.

Por tanto el bagaje en diciembre del Cádiz es de seis puntos de nueve posibles, con seis goles a favor y tres en contra. Estos puntos, sumados a los que ya tenía, han provocado que el Cádiz termine el año en puestos de play off de ascenso con 30 puntos.

Pero los de Gaizka Garitano no deben despistarse en las próximas jornadas ya que un tropiezo ante el Deportivo de La Coruña en la primera jornada de 2026 podría provocar un descenso de la sexta a la novena plaza si Sporting, Burgos y Ceuta ganan sus partidos.

Los goles del Cádiz y una lectura que puede tener dos vertientes

En cuanto a goles, el Cádiz suma 20 dianas en 19 jornadas, lo que da un bagaje de apenas 1,05 goles por encuentro. Esta cifra tiene una doble lectura. En primer lugar, el Cádiz estaría sabiendo optimizar sus goles para transformarlos en punto. Aunque esto no es totalmente cierto ya que el Cádiz ha sido incapaz de marcar un gol en seis encuentros de los 19 que ha disputado hasta el momento en Liga.

Estos 20 goles del Cádiz son la cifra más baja de los 11 primeros equipos de LaLiga Hypermotion y son menos de la mitad de los que lleva el Racing de Santander (42). El Cádiz una racha verdaderamente preocupante de cuatro partidos sin marcar ante Granada, Andorra, Real Valladolid y Almería. Rompieron la racha ante la Cultural Leonesa pero sirvió de poco porque terminaron mordiendo el polvo ante los de Ziganda.

La falta de gol de los delanteros del Cádiz como punto negativo

La lectura negativa de la cifra de goles del Cádiz podría ser que las 20 dianas dejan en muy mal lugar a la delantera de Gaizka Garitano. En la plantilla del Cádiz hay actualmente siete jugadores que se podrían catalogar como delanteros: Cámara, Roger Martí, Brian Ocampo, Javier Ontivero, García Pascial, Tabatadze y José de la Rosa.

Entre toda esta lista de delanteros, el que menos minutos ha jugado es Roger Martí con 451 y el que más, Álvaro García Pascual. El que fuera jugador del Sevilla es el único que supera los 1.000 minutos con 1.188 con 18 encuentros de Liga.

Por suerte, el Cádiz puede 'presumir' de que todos sus delanteros han marcado al menos un gol. Uno de ellos, Brian Ocampo, ha marcado dos, Cámara ha marcado tres y Tabatadze ha sido el único que ha marcado cuatro en lo que va de temporada.

Por la línea del centro del campo también han llegado goles como los tres que han aportado Suso, Efe y Sergio Ortuño o el par de Diakité. Pero estos 20 goles que suma el Cádiz parecen cortos para el nivel ofensivo que tiene el cuadro de Gaizka Garitano.

El mercado de fichajes como solución al Cádiz

El próximo 2 de enero el mercado de fichajes de invierno dará su pistoletazo de salida para cerrar el 2 de febrero. En el último mercado de fichajes de invierno del Cádiz, los amarillos, con Juan Cala al mando de la dirección deportiva, incorporaron a Iker Recio y Mario Climent para la defensa y subieron desde el filial a Moussa Diakité. El jugador de Mali sumó dos tantos en la segunda vuelta con el Cádiz.

En el mercado de fichajes de la 2023/24, los amarillos si estuvieron más activos e incorporaron a Juanmi en calidad de cedido desde el Real Betis y que marcó tres goles. Además también llegaron como cedidos Samassekou y Aiham Ousou, además de los traspasados Diarra y Álvaro Jiménez. Este último si marcó un gol aunque le sirvió de poco ya que el Cádiz lo dejó sin ficha el siguiente verano y terminó como agente libre.