La Lazio sigue los pasos de Cádiz y PSG

El club italiano dará en los próximos días el salto al Nasdaq. El pasado mes de noviembre fue el momento de los del Nuevo Mirandilla y ya hace varios años que lo hicieron los parisinos

El fútbol sigue encaminado a dejar de ser un simple deporte a convertirse en una vía más de negocio para aquellos que forman parte de este mundo. Desde nombres patrocinados de estadios, camisetas o incluso la cesión de los propios estadios para eventos que poco o nada tienen que ver con el fútbol.

El pasado mes de noviembre, el Cádiz dio un ejemplo más con el salto de su filial tecnológica Nomadar al Nasdaq, segunda Bolsa más grande de Estados Unidos. Este movimiento fue valorado positivamente por Javier Tebas, presidente de LaLiga. Los amarillos siguieron los pasos del PSG, que hace varios años que se lanzaron a la carrera en el negocio futbolístico. Pero además de gaditanos y parisinos, en Italia, la Lazio anunció su salto al Nasdaq estadounidense.

La Lazio emula a Cádiz y PSG

La Lazio anunció recientemente que está cerca de formar parte del gigante Nasdaq y en una nota hecha pública por el propio club italiano, informó de que ya tiene reservada la etiqueta LZO como un paso más en la trayectoria internacional del club transalpino: "El Nasdaq ha reservado la etiqueta «LZO» para S.S. Lazio S.p.A. Un nuevo paso en la trayectoria internacional del club, entre fútbol, innovación y futuro. Nuestra historia continúa. Nuestro futuro toma forma". Es importante recordar que el Lazio fue el primer equipo italiano en cotizar en la Bolsa de su país, allá por 1998 y ahora quiere ser el primero en desembarcar en el mercado bursátil a nivel internacional.

La Lazio hace sonar la campana del Nasdaq

La Lazio ya dio un paso simbólico al hacer sonar la campana del Nasdaq y tras cerrar las negociaciones el pasado 16 de diciembre. En el acto en el que la campana del Nasdaq sonó, estuvo presente el hijo del presidente Claudio Lotito, Enrico, que es director de las categorías inferiores del club transalpino.

El hijo de Claudio Lotito valoró el salto que supone para la Lazio llegar al Nasdaq: "Estar presentes en el Nasdaq es motivo de gran orgullo. Representa un paso simbólico pero concreto de un recorrido de crecimiento que la Lazio está llevando a cabo con visión y responsabilidad, mirando al futuro del deporte como sistema integrado hecho de formación, innovación y relaciones internacionales".

Este último movimiento de la Lazio llegando al Nasdaq contrasta con la situación del cuadro italiano. Un equipo que, por el momento, no cuenta con patrocinador oficial en la camiseta. Y que no pudo fichar jugadores en verano por incumplir tres parámetros (índice de liquidez, endeudamiento y costes laborales extendidos) del reglamento económico de la Federación Italiana de Fútbol