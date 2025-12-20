Así queda la jornada 19 de LaLiga Hypermotion tras la goleada de Las Palmas y la derrota del Deportivo

La jornada 19 de LaLiga Hypermotion volvió a demostrar la igualdad de la categoría, con triunfos revitalizantes, empates de alta tensión y derrotas que dejan secuelas antes del parón

La jornada 19 de LaLiga Hypermotion ofreció un abanico completo de emociones antes del parón navideño. Hubo victorias balsámicas, empates intensos y derrotas duras que obligan a mirar hacia dentro. Equipos como el Eibar respiraron aliviados, mientras que otros, como el Valladolid, la Cultural Leonesa o el Deportivo, cerraron el año con más dudas que certezas.

El Eibar se reencuentra con la victoria y sale del descenso

El Eibar firmó una actuación convincente en Ipurua, donde superó con claridad al Real Valladolid por 3-0 en un duelo clave por la permanencia. Los armeros, que llevaban varias jornadas instalados en la zona roja, lograron una victoria reparadora que les permite afrontar las fiestas con mayor tranquilidad.

El partido se decantó muy pronto del lado local. Apenas iniciado el encuentro, Madariaga aprovechó un balón suelto en el área para abrir el marcador con un disparo potente, devolviendo la confianza a un equipo necesitado. El tanto descolocó al conjunto pucelano, incapaz de reaccionar ante un Eibar sólido y concentrado.

Antes del descanso, los locales ya merecían una ventaja mayor, pero fue tras el paso por vestuarios cuando sentenciaron. Bautista, con una brillante acción individual, firmó el segundo gol, y ya en el tramo final Corpas, tras una excelente combinación colectiva, puso el definitivo 3-0 que desató la euforia en las gradas.

Los resultados de la jornada 19 de LaLiga Hypermotion

Empate intenso entre Huesca y Racing en El Alcoraz

En El Alcoraz, Huesca y Racing de Santander protagonizaron uno de los encuentros más disputados de la jornada, que terminó con empate 1-1. Fue un duelo de alternativas, ritmo alto y ocasiones repartidas, donde ambos equipos asumieron riesgos.

El Racing llevó la iniciativa durante muchos tramos, pero se topó con una defensa oscense bien organizada. Los visitantes se adelantaron antes del descanso gracias a Jeremy, que aprovechó una rápida transición ofensiva. En la segunda mitad, el Huesca apretó con los cambios y encontró el premio en una acción a balón parado, culminada por Pulido, que igualó el marcador.

El tramo final fue eléctrico, con oportunidades claras en ambas áreas, aunque el resultado ya no se movió.

El Deportivo, sin rumbo ni respuestas

El Deportivo de La Coruña volvió a dejar una imagen preocupante lejos de Riazor. Ante un Andorra sólido y con mayor claridad de ideas, el conjunto gallego se mostró plano, previsible y sin profundidad, incapaz de imponer su estilo ni de generar peligro real.

La falta de presión, los problemas para ganar duelos y la ausencia de soluciones ofensivas marcaron un partido que refuerza la necesidad de autocrítica en el equipo blanquiazul, que sigue sin encontrar estabilidad.

Duro correctivo para la Cultural Leonesa en Gran Canaria

La Cultural Leonesa cerró el año de la peor manera posible tras caer con contundencia por 4-0 ante Las Palmas. El conjunto leonés regaló una primera mitad desastrosa, con graves errores defensivos y una alarmante falta de intensidad.

Antes del descanso, el partido ya estaba sentenciado. A pesar de una leve mejoría tras los cambios en la segunda parte, el daño ya era irreparable. Ni las intervenciones ofensivas ni las ocasiones aisladas sirvieron para maquillar un marcador que deja tocado al equipo de Ziganda.