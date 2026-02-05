Igor Oca desgrana las opciones del fichaje de Dani Rodríguez en el Leganés

El técnico del cuadro pepinero habló sobre las posibilidades que existen con el ex del Real Mallorca, que ya tuvo minutos ante Real Sociedad B y Burgos

Dani Rodríguez es posiblemente uno de los fichajes en el mercado de traspasos que cerró el pasado 2 de febrero. El centrocampista, que cerró su etapa en el Real Mallorca y quedó como agente libre. Ahí apareció el Leganés para hacerse con los servicios del centrocampista de 37 años que contaba con ofertas de equipos de Primera pero que decidió sumarse al barco pepinero.

Dani Rodríguez ya ha debutado con el Leganés y su importancia en lo que resta de temporada con los pepineros se hizo notar el pasado fin de semana ante el Burgos. Dani Rodríguez, después de jugar apenas seis minutos ante el Real Sociedad B, actuó como titular ante los burgaleses y estuvo sobre el terreno de juego un total de 66 minutos. No pudo Dani Rodríguez evitar la derrota del Leganés, la primera después de dos triunfos consecutivos.

El polivalente fichaje de Dani Rodríguez en el Leganés

El nombre de Dani Rodríguez fue uno sobre los que fue preguntado este jueves Igor Oca en la rueda de prensa previa al choque ante el Granada. El técnico del Leganés elogió la polivalencia de Dani Rodríguez: "Atendemos a la naturaleza del jugador y a las complementariedades dentro del equipo. Dani ha jugado de segundo punta, de diez, en banda, de falso nueve y, por su calidad, puede retrasar su posición y jugar de ocho. Es un jugador polivalente y con gran calidad".

Además, habló de cómo Dani Rodríguez, debido a su calidad, puede ser ubicado en diferentes posiciones en función de la necesidad del equipo: "Los buenos jugadores juegan primero a fútbol y después se les ubica según las necesidades del equipo y las complementariedades. En función de con quién juegue, lo ubicaremos en un lado u otro. No vale solo poner a Dani en su mejor posición, sino ver cómo puede complementar al resto para que el equipo vaya hacia adelante. Tenemos que analizar varias cosas y mirar más allá del jugador en cuestión".

La crispación en la afición del Leganés

Este pasado miércoles, Andrés Pardo, director deportivo de los pepineros, habló del ambiente de decepción que existe en la afición por el mercado de fichajes que han hecho los madrileños. Este jueves fue preguntado Igor Oca y el técnico quiso valorar el apoyo de la grada: "Nosotros sabemos que si hemos ganado en casa es porque los jugadores han tenido un comportamiento bueno y la afición ha tenido un comportamiento excelente. Sentimos la manera en la que vienen, cómo nos arropan y nos dispensan ese ánimo que para nosotros es fundamental".

El técnico del Leganés también quiso mostrarse empático por la libertad de expresión de la afición pepinera: "Nos enganchamos a cada acción buena. No necesitan nada para animar desde el minuto uno hasta el final y nos han llevado de la mano para conseguir esas victorias. Mañana va a ser fundamental. La libertad de expresión la consideramos y la respetamos, más en este club, pero sabemos que más allá de esas intenciones que puedan tener van a estar con el equipo como siempre y mañana no va a ser diferente. Lo tengo clarísimo".

El final del mercado de fichajes en el Leganés

Por último, Igor Oca comentó cómo se produjo la comunicación entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico: "Lo único que ha cambiado al acercarnos al final del mercado ha sido la intensidad en la comunicación, porque ha sido diaria desde que yo estoy aquí, a todos los niveles. Se trabaja a corto plazo, a medio y muy poco a largo porque estamos en una situación de ir a muerte en cada partido. Desde el primer día hablamos de ir al mercado e identificar algo que nos pudiera mejorar. No nos vamos a traer por traer. Yo, como entrenador, estoy para mejorar el nivel de los jugadores de los que dispongo".