Pacheta se pone serio con la situación del Granada: "Nos estaremos equivocando"

El técnico del conjunto del Nuevo Los Cármenes prefirió rebajar la euforía tras dos triunfos ante Racing de Santander y Cádiz

El Granada es el último ejemplo de como LaLiga Hypermotion es muy cambiante. Los de Pacheta estaban al comienzo de la jornada 23 en puestos de descenso y con ello técnico vasco empezando a ser cuestionado. El triunfo del Granada ante el Cádiz empezó a cambiar la dinámica de los granadinistas y otra nueva victoria ante el Racing de Santander sirvió para sacar a los rojiblancos de puestos de descenso.

El Granada ha estado en puestos de descenso en 18 jornadas de las 24 que se han disputado por el momento. Pacheta este jueves, en la previa del duelo ante el Leganés del próximo viernes, pidió prudencia ante la euforia que se puede estar generando en el conjunto andaluz.

Pacheta avisa de la errónea euforia en el Granada

El Granada ahora mismo es decimoquinto con 29 puntos y tiene los puestos de play off de ascenso a nueve con el Málaga marcando la frontera y los de descenso a solo cuatro con el Sanse marcando la línea. En esta tesitura, Pacheta pidió este viernes prudencia para no caer en el error: "No seré yo quien quite ilusión de nada, pero nos estaremos equivocando. Si nosotros empezamos a pensar en esto… llevamos cinco meses en descenso. Ahora hemos ganado dos días, empezamos a respirar y solo tenemos un camino y es pensar en Leganés. No hay otro camino. Cuando estemos más arriba o estemos más cerca de otros sitios que estos, pensaremos en otras cosas o podremos hacer cosas".

Pacheta habló de pensar en el corto plazo, el que apunta directamente al Leganés: "Ahora… y no hay otro camino que cuando estás en otras situaciones que el corto plazo, que no sirve de nada, que no vale para nada, `pero llevamos muchos meses dando unas grandes sensaciones de competir. Estamos compitiendo muy bien, muy bien, muy bien". El vasco también quiso ensalzar la forma en la que han perdido los tres últimos encuentros ante Almería, Sporting de Gijón y Real Valladolid: "Las tres últimas derrotas que hemos tenido han sido en el minuto 90 dos de ellas y otra en el que hubo un accidente en el que nos despistamos un momento y equipos buenos te parten por medio, pero somos capaces de ganar a cualquiera".

El final del mercado de fichajes del Granada

Pacheta explicó que el final del mercado de fichajes del Granada lo vivió con tranquilidad: "Las 24 horas del otro día fueron, por lo menos desde mi posición, tranquilas. Porque teníamos claro qué podía pasar. Teníamos claro qué tipo de jugadores se podían poner a tiro y que no se estaban poniendo. Y que era muy difícil que se pusieran el último día. Entonces desde mi posición ha sido fue un día no demasiado alborotado. Y viendo que estábamos tranquilos también en salidas. Entonces yo estuve más o menos tranquilo".

Una racha que data del Granada de Fran Escribá

Tiene el Granada este próximo viernes la posibilidad de sumar su tercera victoria consecutiva, hecho que no se producía desde abril del pasado año cuando con Fran Escribá a los mandos, los andaluces vencieron a Almería, Albacete y Cartagena. Pacheta apuesta por estar concentrados en sacar los tres puntos ante el Leganés:

Por último, Pacheta tuvo un mensaje de ánimo hacia todas las personas que están sufriendo pérdidas por la borrasca Leonardo además de tremendas inundaciones: "Quiero mandar un abrazo a toda la gente que está sufriendo estas inundaciones. Especialmente a todos estos pueblos de la provincia de Granada. Así que desde aquí, toda la fuerza y todos los ánimos".