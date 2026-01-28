El Granada, pendiente de un posible movimiento en el mercado que puede trastocar los planes de Pacheta

El cuadro andaluz tendría una oferta sobre la mesa por Loïc Williams de dos millones de euros que podría ser extranjera aunque también tendría a equipos como Alavés y Almería, según apuntó Ángel García de Cazurreando

Los movimientos del mercado de fichajes de los últimos días tienen siempre dos lecturas como mínimo. El equipo que ficha se lleva una alegría ante un refuerzo que a veces puede ser esperado y en otras ocasiones inesperado. Por otro lado, el equipo que se desprende de un jugador puede sufrir dos emociones diferentes. Si el jugador estaba en la rampa de salida, será también una alegría porque supondrá un problema menos y aliviar la masa salarial. Pero si el jugador que sale es importante en el equipo que deja, la dirección deportiva no estará para muchas bromas con una noticia de este calibre. En esa tesitura se pueden estar encontrando actualmente en el Granada con el último nombre de la plantilla de Pacheta que ha salido al mercado de fichajes.

Loïc Williams, el nombre que puede trastocar los planes del Granada

Según ha apuntado este miércoles Ángel García de Cazurreando, el Granada tendría sobre la mesa una oferta de dos millones de euros. Esta podría pertenecer a un equipo extranjero aunque también podría ser de equipos como el Deportivo Alavés de Primera o el Almería de LaLiga Hypermotion. Tanto babazorros como indálicos buscan en este mercado invernal un perfil similar al del central que cumplió el pasado 7 de enero 24 años.

Loïc Williams es un fijo en el once de Pacheta

La salida de Loic Williams del Granada le causaría a los de Pacheta un importante desbarajuste ya que con el paso de los partidos en Segunda, el defensa se ha ganado la confianza del técnico vasco. Loïc Williams empezó la temporada como suplente en el Granada y estas suplencias las fue alternando con algunas titularidades ante Málaga y Leganés.

Se ganó la titularidad Loïc Williams con su actuación en Copa del Rey ante el Roda cuando jugó los 90 minutos. A partir de ahí y salvo el siguiente encuentro ante el Real Valladolid, el defensa lo ha jugado absolutamente todo a las órdenes de Pacheta. Loïc Williams ha participado en 19 encuentros de Liga con el Granada y acumula un total de 1.360 minutos a las órdenes de Pacheta.

Por lo tanto, el jugador que llegó el pasado verano procedente del Tenerife tras pagar los andaluces 600.000 euros al cuadro chicharrero, es una pieza fundamental en los planes de Pacheta. En el verano de 2024, Loïc Williams fue pretendido por el Real Betis cuando destacaba en las filas del Tenerife.

El mercado de fichajes del Granada

El Granada está siendo uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes de invierno. El cuadro de Pacheta ya ha hecho oficial la llegada de tres jugadores como son Álvaro Lemos (libre tras salir del Real Oviedo), Gonzalo Petit, que tras pasar la primera parte de la campaña cedido en el Mirandés llega desde el Betis y Diocou (cedido desde el Tenerife).

En cuanto a las salidas, el Granada no se ha quedado atrás y cerró los traspasos de Faye al Sporting de Portugal por 6,5 millones de euros, Corbeanu, que tras pasar la primera parte de la temporada en Canadá, el Toronto ya informó que ejercería la opción de compra de la que disponía. Además, Martin Hongla ha salido cedido hasta final de temporada al Aris de Salónica de Grecia.