Cádiz y Granada, en el punto de mira de LaLiga Hypermotion

El encuentro que medirá a los de Gaizka Garitano ante los de Pacheta ha sido declarado de 'Alto Riesgo' por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Se espera un gran despliegue policial

El próximo sábado a partir de las 21:00 horas en el Nuevo Mirandilla se vivirá un interesante y apasionante duelo entre Cádiz y Granada. Este partido supondrá el cierre de los encuentros sabatinos de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion. El duelo entre Cádiz y Granada, uno de los muchos derbis que se están viviendo esta campaña en Segunda división, ha sido declarado de 'Alto Riesgo' por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

En relación a esta declaración de 'Alto Riesgo' ha habido una reunión entre representantes del Cádiz y del Granada, además de representantes de los cuerpos de seguridad del estado (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil de Cádiz, Cruz Roja Española, Emergencias 112, RENFE y el cuerpo de Bomberos).

El Cádiz y el Granada en el punto de mira de la seguridad en LaLiga Hypermotion

Tras la reunión citada anteriormente, la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores apostó porque el encuentro sea "un gran acontecimiento deportivo del que podamos disfrutar sin ningún tipo de altercado y respetando en todo momento a los aficionados del otro equipo" e informó del estado del dispositivo: "El dispositivo de seguridad está a punto y todos los actores implicados están coordinados para que el partido sea un éxito y tanto nuestra ciudad, como nuestro club y la afición, sean ejemplo en este evento deportivo".

El dispositivo se activará el viernes 23 por la noche y en cuanto a la apertura de puertas del Nuevo Mirandilla, estás se abrirán a las 19:45 horas, es decir, una hora y cuarto antes de que el balón eche a rodar entre Cádiz y Granada. Se espera que el encuentro entre Cádiz y Granada cuenta con el cartel de no hay billetes en el Nuevo Mirandilla y además haya numerosa presencia de aficionados granadinistas tras ceder los gaditanos un total de 400 entradas al cuadro nazarí.

Los antecedentes de la primera vuelta entre Granada y Cádiz

En la primera vuelta, en el choque que se disputó en el Nuevo Los Cármenes el 25 de octubre, se registraron importantes incidentes entre los grupos radicales de Granada y Cádiz. Estos incidentes se saldaron con un total de 57 personas detenidas con la incautación de armas blancas y objetos de contundencia por parte de la Policía Nacional.

La situación de Cádiz y Granada en LaLiga Hypermotion

En lo deportivo, el Cádiz llegará a este encuentro del próximo sábado en la octava posición tras la última derrota ante el Albacete el pasado fin de semana. Los de Gaizka Garitano quieren volver a ganar tras la derrota del pasado fin de semana ante los manchegos que supuso que los amarillos saliesen de los puestos de play off de ascenso. Por parte del Granada, a los de Pacheta solo les sirve ganar ya que los granadinistas suman seis jornadas sin conocer el triunfo. El Granada está en puestos de descenso con 23 puntos y un triunfo en el Nuevo Mirandilla podría sacarlos de esa complicada situación.