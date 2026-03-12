La Cultural Leonesa se lleva una sorpresa tras el paso atrás de uno de los pupilos de Rubén de la Barrera

El conjunto culturalista conoció este pasado miércoles que el central hispano-croata Barzic (cedido por el Elche), había sido convocado por la sub 21 de Croacia y se perdería los duelos ante Andorra y Huesca. Este jueves el propio jugador ha renunciado a dicha convocatoria

La Cultural Leonesa tiene que luchar con todo lo que tenga e incluso más en las 13 jornadas que quedan de LaLiga Hypermotion. Después de los pasos de Rubén Llona y Ziganda, los culturalistas cuentan ahora con un Rubén de la Barrera que de momento no ha tenido fortuna en sus dos primeros duelos ya que ambos se han saldado con derrota ante Las Palmas y Almería.

La Cultural Leonesa es vigésima con 27 puntos y está seis de los puestos fuera del descenso. Los de Rubén de la Barrera no han ganado aún un partido en lo que va de 2026 y el último triunfo en Liga fue el 7 de diciembre ante el Eibar. Para encontrar una victoria en el Reino de León hay que irse al mes de noviembre ante el Málaga.

La Cultural Leonesa se lleva un palo pero Barzic responde

En esa tesitura, toda ayuda es poca y por eso desde la Cultural Leonesa se ha acogido con los brazos abiertos la decisión de uno de sus jugadores más importantes en el once como es el hispano-croata Barzic. El central de 21 años y que es internacional con la sub 21 de su país, fue llamado precisamente por Croacia para disputar el próximo 31 de marzo un encuentro clasificatorio para el Europeo sub 21 ante Turquía. En un primer momento la Cultural Leonesa contaba con que Barzic, que está cedido en la Cultural Leonesa por el Elche y que es uno de los titulares indiscutibles en el cuadro leonés, no estuviese a esas alturas de campeonato.

Pero el problema se multiplica cuando se observa que en esa fecha la Cultural Leonesa tiene previsto dos encuentros como son el 29 de marzo ante el Andorra en el marco de la jornada 32 y el 1 de abril ante el Huesca en la 33. LaLiga ha planteado dos jornadas en LaLiga Hypermotion en plena Semana Santa ya que en esas fechas no habrá competición de Primera ni compromisos de competiciones continentales.

Barzic da un paso atrás y dice 'no' a su país

Barzic, consciente de la delicada situación que está viviendo la Cultural Leonesa ha informado este mismo jueves de que renuncia a la llamada de Croacia para quedarse en el Reino de León y ayuda a los culturalistas en la pelea por la permanencia en Segunda división.

Barzic es uno de los jugadores más utilizados por los diferentes técnicos de la Cultural esta temporada, desde el inicio con Raúl Llona, como posteriormente con su sustituto José Ángel Ziganda y también con el último en llegar al banquillo, Rubén de la Barrera, aunque prescindiera de él en el último encuentro el pasado lunes en Almería -segundo que dirigía al equipo- al aducir unas molestias físicas arrastradas durante la semana. En relación a esas molestias, Barzic ya se ha entrenado con normalidad esta semana y lo más probable es que está disponible el próximo fin de semana para recibir al Racing de Santander.