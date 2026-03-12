Sergio González confía en su plantilla: “Tenemos un grupo joven con muchas ganas de demostrar”

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, destaca la actitud y la energía de la plantilla joven antes de su primer partido en su regreso al banquillo amarillo

El entrenador Sergio González ha iniciado oficialmente su segunda etapa al frente del Cádiz CF con un mensaje claro: recuperar la ilusión, el dinamismo y la energía de una plantilla joven. El técnico catalán compareció ante los medios en la sala de prensa de El Rosal antes del desplazamiento del equipo a Miranda de Ebro, donde el conjunto amarillo se enfrentará al Mirandés en la jornada 30 de Segunda División.

En su primera comparecencia tras regresar al banquillo cadista, el técnico destacó la actitud del grupo durante los primeros entrenamientos y aseguró que el objetivo inmediato es recuperar sensaciones positivas dentro del vestuario.

Una primera semana marcada por la intensidad

Durante sus primeros días de trabajo, Sergio González explicó que el equipo ha respondido con una actitud muy positiva al cambio de entrenador. El técnico señaló que es habitual que los futbolistas reaccionen con mayor intensidad cuando llega un nuevo entrenador.

Según el preparador, los jugadores han mostrado predisposición, ganas de trabajar y una actitud muy receptiva a las nuevas indicaciones. Aun así, el cuerpo técnico ha optado por introducir únicamente conceptos básicos, evitando saturar al grupo con demasiada información en tan poco tiempo.

El objetivo ha sido establecer una base sólida que permita competir en el próximo partido mientras el equipo sigue asimilando la nueva idea de juego.

Un equipo joven que debe reflejar su energía

Uno de los aspectos que más destacó el entrenador fue el perfil de la plantilla. Para Sergio González, el Cádiz cuenta con un grupo joven, dinámico y con muchas ganas de progresar.

El técnico considera que esa juventud debe convertirse en una de las principales fortalezas del equipo. En su opinión, la energía de los futbolistas debe reflejarse tanto en el campo como en la actitud competitiva del grupo.

Incluso reconoció que en algunos entrenamientos han tenido que moderar el entusiasmo de los jugadores, ya que muchos de ellos quieren demostrar su valía desde el primer momento.

Buscar equilibrio para crecer como equipo

Otro de los puntos clave del nuevo proyecto pasa por encontrar un equilibrio táctico que permita al Cádiz competir con mayor regularidad. Durante las sesiones de trabajo, el equipo técnico ha dedicado especial atención a la organización defensiva, considerada una base fundamental para mejorar el rendimiento colectivo.

El entrenador explicó que han trabajado algunos aspectos de la fase defensiva, además de introducir alternativas ofensivas que permitan al equipo generar más peligro en ataque.

Para el técnico, consolidar estos conceptos será esencial para construir un equipo compacto, incómodo para los rivales y con capacidad para aprovechar el talento de sus jugadores ofensivos.

Situación de la plantilla y nombres propios

En relación con la plantilla, el técnico confirmó el regreso a una convocatoria del defensa Bojan Kovacevic, quien vuelve tras varios meses de ausencia debido a una lesión sufrida en noviembre.

También habló sobre la portería, asegurando que tiene clara su elección para el puesto de portero titular, aunque prefirió no revelar el nombre antes del partido.

Sobre otros futbolistas como Javier Ontiveros, el entrenador explicó que el jugador arrastra molestias en el pie que complican su participación inmediata, aunque el objetivo es recuperarlo lo antes posible. Asimismo, destacó el potencial de jugadores como Brian, a quien considera un futbolista diferencial si logra recuperar su mejor nivel.

Un reto exigente ante el Mirandés

El estreno de esta nueva etapa llegará frente al Mirandés, un rival que también lucha por mejorar su situación en la clasificación. Sergio González anticipó un partido muy exigente, recordando que en Segunda División cada encuentro suele ser muy competitivo.

El técnico concluyó señalando que el equipo viaja con la ambición de empezar a construir la identidad que desea para el Cádiz: un conjunto intenso, solidario en defensa y con talento ofensivo capaz de volver a ilusionar a su afición.