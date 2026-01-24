El futuro de Pacheta como entrenador del Granada

El técnico vasco habló en la previa del duelo ante el Cádiz sobre su situación y confesó no sentir dudas, ni en el club "ni en la calle"

El Granada tiene este sábado un importante partido en el Nuevo Los Cármenes ante el Cádiz en el que los de Pacheta necesitan sacar los tres puntos para no seguir una jornada más en puestos de descenso. El Granada no gana desde el pasado 29 de noviembre en Liga cuando venció por la mínima a la Cultural Leonesa en el Reino de León. Desde entonces el Granada ha sumado cuatro empates y dos derrotas. Este pasado viernes, Pacheta habló en la previa del encuentro ante un Cádiz que quiere volver a los puestos de play off de ascenso

La continuidad de Pacheta como técnico del Granada

Pacheta fue cuestionado sobre su futuro en el Granada y dejó claro que siente la confianza del club en un contrato que culmina el 30 de junio de 2027: "Mi situación es clara. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2027. No me tiene que decir nada el club y estoy con ellos habitualmente. Desde el primer día, siento una confianza inquebrantable en esta entidad".

Pacheta no escondió que no le gusta el hecho de no ganar y que debido a ello no duerme bien: "Me mata el no ganar. Estos seis meses no duermo a gusto, pero el día a día no he tenido un lugar en el que disfrute más. Ver cómo se cree en el trabajo. Estoy feliz con ello, aunque me joda no ganar. Pero esto tiene fecha de caducidad. Para mí es maravilloso estar por aquí. Estoy orgulloso de lo que se hace, no del resultado. Mi objetivo es ganar, es lo que hace resaltar a los jugadores, pero me obsesiona el camino". Terminó el técnico del Granada hablando de las dudas que no ha sentido en el club y en la calle hacia él: "No he sentido dudas en torno a mí ni en el club ni en la calle".

El entorno del Granada

Quiso Pacheta dejó claro que el solo se dedica a trabajar y no sabe cómo está el entorno: "No sé cómo está en la calle. Solo intento trabajar. En la situación en la que estamos, o vamos todos juntos o sufriremos. Estos chicos se dejan el alma. A partir de ahí nos puede faltar calidad en los últimos metros, es probable, pero en todo lo demás este grupo es admirable". El técnico del Granada también apostó por analizar a qué se debe la falta de resultados: "Tenemos que analizar por qué no conseguimos resultados, pero la honestidad no puede ser mejor. A partir de ahí, la clasificación dice cómo estamos. Entiendo el enfado con todos, pero los jugadores lo dan todo".

Por último Pacheta se mojó sobra la declaración de 'Alto Riesgo' del partido entre Granada y Cádiz y apostó por un fútbol sin violencia en las gradas: "Estos incidentes (en la primera vuelta) no reflejan lo que es el fútbol, son aislados y no necesitamos ese tipo de gente. El fútbol es una fiesta y tengo que ir con mis hijos sin ningún tipo de violencia antes, durante o después. Todos somos trabajadores y es un tema de respeto. Mi padre, que trabajaba en el campo, iba al fútbol y nunca insultaba a nadie. Es educación. No soporto la vejación y el insulto. Son asuntos que no entiendo y no me gustan. Quien tenga mucha energía, que se vaya a correr al campo. Pegarse con gente no es normal. Pido poder disfrutar del fútbol, del juego. Tomarse algo con los amigos y pasarlo bien, sentirse seguro, que no pase ningún incidente".