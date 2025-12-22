Pacheta mira al mercado de fichajes de invierno

El técnico del Granada fue cuestionado sobre la falta de gol e hizo referencia al mercado invernal y las complicaciones para traer gol: "El mercado es complicado traer alguien con mucho gol"

El Granada vio este pasado domingo como el Albacete le aguaba la fiesta de terminar el 2025 con un triunfo que hubiese llevado a los granadinistas a dejar cerrar este año fuera de los puestos de descenso. El Granada se adelantó rápidamente a los seis minutos a través de Arnaiz pero un penalti en el 73 que transformó Betancor truncó las ilusiones de los pupilos de Pacheta.

Pacheta se sincera sobre la falta de gol del Granada

Pacheta fue cuestionado tras el empate del Granada sobre la falta de gol del equipo. El técnico vasco dejó claro que la solución no está en el mercado de fichajes de invierno ya que hay que tener mucho dinero para traer a alguien que haga dianas: "El mercado es complicado traer alguien con mucho gol, hay que tener mucho dinero, están en los grandes. Tiene que venir alguien mejor o distinto a lo que tenemos, sino no va a venir nadie".

Pacheta, ante las pocas posibilidades de traer un delantero que haga goles en el mercado de fichajes por su alto coste, prefirió optar por generar todas las ocasiones posibles en los partidos: "Me preocuparía mucho no hacer ocasiones, si en vez de doce tengo que hacer 24, pues tendré que hacer 24. Pero seguimos ahí, en todo el lío, pues a seguir, pero no testamos teniendo esa pizca de fortuna. No nos sonríe, señores hay que seguir. Porque lo que hacemos da premio. Cuando hago más ocasiones que el rival acabo ganado, espero que pronto".

Los goles en el Granada

El Granada cerró la jornada 19 de LaLiga Hypermotion con 21 goles a favor y 24 en contra. Centrándonos en los goles que ha marcado el Granada, el cuadro de Pacheta es el octavo equipo que menos goles marca y está igualado con Eibar y Andorra. De estos tres equipos con 21 goles, el Granada es el único que está en puestos de descenso aunque igualado con los mismos puntos que el Eibar.

Los 21 goles del Granada esta temporada en LaLiga Hypermotion se reparten entre los cuatro de Jorge Pascual, misma cifra que Pedro Alemañ, los tres de José Arnaiz (marcó este pasado domingo) y los dos de Álex Sola y Souleymane, que asistió también ante el Albacete, además de varios jugadores que han sumado una diana.

En los casos de Jorge Pascual y Pedro Alemañ, llevan tres y dos partidos respectivamente sin ver portería. Por tanto el problema de cara al gol en el Granada es real ya que su máximo goleador solo suma cuatro a estas alturas de la temporada o seis si se cuentan los dos de Jorge Pascual en Copa del Rey.

Pacheta y la mala suerte del Granada

Pacheta, en su análisis del encuentro, valoró la cantidad de centros al área y como en la posibilidad de que caiga de un lado u otro, les cayó de culo: "Los entrenadores trabajamos para hacer más ocasiones que el rival. Es difícil hacer todo un partido con el ritmo y precisión de la primera parte, en el segundo tiempo el rival juega, tu te cansas y te pueden generar problemas. Hoy hemos hecho muchísimas más ocasiones claras del rival, palos, aproximaciones… tenemos que seguir haciendo esto, el trabajo es hacer más ocasiones y hacer un juego acorde con lo que entrenas y las virtudes de los jugadores. Hemos tirado 26 centro y 14 han sido de mucha calidad. Hago 14 y el rival cuatro y empatamos. Puede caer para un lado a otro y nos cae de culo".