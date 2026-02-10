El Granada se lleva un palo antes de recibir al Real Valladolid en LaLiga Hypermotion

El cuadro de Pacheta disputó este martes un amistoso a puerta cerrada en su ciudad deportiva ante el Polissya Zhytomyr de Ucrania y terminó perdiendo por 3-4

El Granada de Pacheta tendrá el próximo sábado un importante partido en el Nuevo Los Cármenes donde recibirá al Real Valladolid. Los andaluces perdieron la pasada jornada ante Leganés por 1-0 y no pudieron llegar a la cifra mágica de tres partidos consecutivos ganando. Con esta derrota, el Granada de Pacheta se queda a dos puntos del descenso que marca ahora mismo el Huesca con 27 y el duelo ante el Real Valladolid se antoja sumamente importante para los intereses del cuadro nazarí.

Además el Granada tendrá 'en su mano' la posible destitución de Luis García Tevenet en el Real Valladolid tal y como nos hicimos eco este pasado lunes en ESTADIO Deportivo tras la información publicada por el diario AS y que apuntaba a que el sevillano tendría ante los andaluces su última oportunidad en el banquillo blanquivioleta.

El Granada prepara su partido ante el Real Valladolid con derrota en un amistoso

El Granada ha vivido este martes una sesión de entrenamiento un tanto diferente ya que en la ciudad deportiva y a puerta cerrada ha disputado un amistoso ante el equipo de la Primera división de Ucrania, el Pollisya Zhytomyr que actualmente es tercero en la Liga de su país, solo por detrás de LNZ Cherkasy y Shakhtar. Este partido de carácter amistoso era la ocasión perfecta para que Pacheta le diese oportunidades a los fichajes que llegaron en el último mercado de invierno, como son Álvaro Lemos, Gonzalo Petit, Diaby, Izán González y Baba Diocou.

Pascual abrió la lata para el Granada

El Granada se adelantó con un tanto desde los once metros de Jorge Pascual aunque de poco le sirvió este gol ya que el cuadro ucraniano terminó remontando y yéndose al descanso por debajo en el marcador con el 1-2. Los ucranianos no se quedaron ahí y a pesar de que la Liga de su país está considerada inferior a la Segunda división de España, marcaron dos goles más.

El Granada redujo las diferencias en el tramo final del encuentro con goles de José Arnaiz y Álex Sola tal y como informó el propio club en una escueta nota de prensa. El Granada también informó de la alineación que puso en liza de inicio Pacheta para medirse al Pollisya Zhytomyr ucraniano: "Pacheta alineó para esta prueba a Ander Astralaga en portería; Pau Casadesús, Flores, Bambo Diaby y Rodelas atrás; Manu Trigueros, Izan González y Luka Gagnidze en la medular; Pablo Sáenz y Baba Diocou por los costados; y Jorge Pascual en punta".

El calendario del Granada

El Granada tiene aún por delante tres encuentros más en lo que queda de mes de febrero. Además del citado choque ante el Real Valladolid, los de Pacheta visitarán el Alfonso Murube en la jornada 26 y recibirán al Málaga en la 28. Por tanto, a excepción del duelo ante el Real Valladolid, el Granada se medirá a dos rivales que ahora mismo están en 'otra liga' aunque los de Pacheta fueron un equipo montado en teoría para pelear por el ascenso a Primera.