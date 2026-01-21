El Granada logra un negocio redondo con la venta de Souleymane Faye: ya es oficial su llegada al Sporting de Portugal

Souleymane Faye deja el Granada para unirse al Sporting de Portugal, cerrando un traspaso millonario y dejando un hueco importante en el equipo de Pacheta

El Granada CF ha confirmado la salida de Souleymane Faye, extremo senegalés, que pone rumbo al Sporting de Portugal en un traspaso que se cerró de forma rápida y rentable para el club nazarí. La operación deja un hueco importante en el equipo de Pacheta, que ahora deberá ajustar su plantilla para afrontar la segunda mitad de la temporada.

Detalles del traspaso

Faye firma con el Sporting hasta junio de 2030 y contará con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, según medios portugueses. La operación se habría cerrado en 6,5 millones de euros fijos, con 2 millones adicionales en variables y un 10% de una futura venta que se reserva el Granada. Según el diario Record, el acuerdo también incluye un pequeño porcentaje que irá destinado a su antiguo club, el Talavera, beneficiado económicamente tras haberlo cedido previamente.

Trayectoria y evolución del jugador

Formado en el Galaxy Dakar, Faye llegó a España en enero de 2022 para incorporarse al Recreativo Granada, disputando 14 partidos en Segunda RFEF siendo aún juvenil. Posteriormente jugó en el Talavera CF, donde su rendimiento llamó la atención del Real Betis, que lo incorporó a su filial en calidad de cesión. Finalmente, el Granada adquirió el 50% de sus derechos por 600.000 euros, cerrando un trato que le asegura beneficios en caso de una futura venta.

Impacto en Granada

En apenas media temporada, Faye disputó 19 partidos con el Granada, sumando 2 goles y 6 asistencias, desplazando a jugadores como Rodelas del once titular. Su capacidad de desborde y último pase ha sido fundamental para mantener al equipo en la zona alta de la tabla, y su salida deja un hueco que Pacheta y la dirección deportiva deberán cubrir con un refuerzo de garantías.

Éxito internacional

Antes de llegar a España, Faye brilló con la Selección Sub-20 de Senegal, proclamándose campeón de África y siendo nombrado MVP de la final tras marcar y asistir en la victoria ante Gambia. También participó en el Mundial Sub-20 en Argentina, consolidando su proyección como uno de los talentos más prometedores de su país.

Beneficiados de la operación

El Talavera CF se lleva un importante beneficio económico, cercano a 3 millones de euros, mientras que el Betis solo ingresará un pequeño porcentaje derivado del mecanismo de solidaridad FIFA, alrededor del 1% del total del traspaso por haber formado al jugador en su cantera.

Despedida oficial y legado

El Granada hizo pública la salida con un comunicado: "El Granada CF y el Sporting Clube de Portugal han alcanzado un acuerdo para el traspaso del jugador Souleymane Faye. Desde nuestra entidad queremos agradecer su profesionalidad, entrega y compromiso, deseándole la mayor de las suertes en su futuro profesional."