El Cádiz mira el posible fichaje de una de las sorpresas de Primera RFEF, en las filas del Eldense

El cuadro de Gaizka Garitano y con Juan Cala en la dirección deportiva, tendría sobre la mesa al central Floris Smand, holandés que llegó el pasado verano. Los andaluces estarían valorando su incorporación pero cediéndolo hasta final de temporada

El mercado de fichajes empieza a calentarse cuando apenas se lleva una semana desde que arrancase el pasado 2 de enero. El Cádiz está siendo uno de los equipos más activos en este mercado invernal y es que los de Gaizka Garitano ya han cerrado la llegada de Jerónimo Dómina, Antoñito Cordero y Vladys. Además, la dirección deportiva que comanda Juan Cala ya ha liberado la ficha que ocupaba Efe Aghama para colocarlo cedido en el Huesca. De este modo, el Cádiz sigue trabajando en nuevas incorporaciones y según ha informado este jueves Ángel García de Cazurreando, los amarillos tendrían sobre la mesa el nombre de Floris Smand.

El Cádiz y un fichaje que está sorprendiendo en Primera RFEF

El Cádiz estaría siguiendo muy de cerca a la figura del central holandés Floris Smand. El central, que cumplirá el próximo 20 de enero tan solo 23 años, llegó al Eldense de Primera RFEF el pasado verano tras quedar libre en Países Bajos.

Floris Smand militaba en el Cambur de la Primera división de Países Bajos y ante la falta de minutos el pasado curso, decidió emprender una aventura en el fútbol de bronce de España. Floris Smand está siendo una de las sorpresas del grupo 2 de la Primera RFEF y uno de los jugadores que más ha destacado en las filas del cuadro del Pepico Amat.

La situación de Floris Smand

Floris Smand tiene contrato con el Eldense hasta junio de 2027 y según desveló hace algunas semanas el diario Información, su vinculación con el cuadro de Elda podría prolongarse hasta 2028 si se cumplen una serie de cláusulas. El citado diario también apuntó en su momento que ante el buen rendimiento de Floris Smand, el Eldense ya habría recibido el interés de dos equipos de LaLiga Hypermotion y otro de la vecina Portugal.

El Cádiz lo tiene claro con el fichaje de Floris Smand

La intención del Cádiz con Floris Smand es ficharlo y seguidamente cederlo a otro equipo hasta el final de la presente campaña. Por lo tanto, no se podría descartar que los andaluces, una vez que terminen cerrando su fichaje, lo dejen en el Nuevo Pepico Amat en calidad de cedido para que pueda seguir progresando en el Eldense.

Floris Smand y el resto de sus compañeros del Eldense están peleando por volver a Segunda división y es que en Elda no quieren dejar pasar mucho más tiempo para regresar al fútbol de plata tras el descenso del pasado curso. El Eldense es cuarto en el grupo 2 de Primera RFEF con 29 puntos y tras 18 jornadas. Si el Cádiz verdaderamente quiere hacerse con los servicios de Floris Smand, deberá apostar fuerte por él en este mercado de invierno ya que un ascenso del Eldense incrementaría el valor del jugador holandés y por tanto el coste de su fichaje.