El Cádiz oficializa la llegada de Antoñito Cordero tras su paso por Westerlo

El Cádiz CF hace oficial la cesión de Antoñito Cordero desde el Newcastle United, asegurando al extremo español hasta el final de la temporada

El Cádiz CF ha confirmado la llegada de Antoñito Cordero, extremo español de 19 años, cedido por el Newcastle United hasta el final de la temporada. La operación se produce tras la vuelta anticipada del jugador desde su préstamo en KVC Westerlo, donde no logró consolidarse y apenas sumó minutos en el terreno de juego.

Cordero, nacido en Jerez de la Frontera el 14 de noviembre de 2006, se formó en las canteras de Jerez Alternativa, Cádiz, Real Betis y Málaga, debutando con el primer equipo malaguista a los 17 años. Su rendimiento en la LaLiga Hypermotion la pasada temporada, con 39 partidos y 6 goles, lo convirtió en una de las jóvenes promesas del fútbol español, lo que motivó su fichaje por el Newcastle United como agente libre durante el verano de 2025.

Un regreso a un entorno conocido

Cordero ya había pasado por las categorías inferiores del Cádiz, por lo que su vuelta al club supone un retorno a un entorno familiar. Tras su breve experiencia en Bélgica, donde sumó apenas 102 minutos en ocho partidos, el jugador buscará retomar protagonismo y continuidad en España. El extremo se incorporará de inmediato a los entrenamientos dirigidos por Gaizka Garitano, con la intención de estar disponible para los próximos compromisos del equipo en la Liga Hypermotion.

El objetivo del Newcastle United al autorizar su cesión es garantizar que Cordero reciba minutos de calidad, recupere confianza y se adapte rápidamente a un contexto competitivo en el que ya se siente cómodo, siendo de nuevo un equipo andaluz el que lo haga crecer.

Experiencia internacional y proyección futura

Además de su trayectoria en clubes, Antoñito Cordero es internacional sub-18 y sub-19, lo que refuerza su proyección como uno de los talentos emergentes del fútbol español. Su fichaje por el Cádiz permitirá al jugador continuar su formación en un ambiente competitivo, donde podrá aportar velocidad, desborde y gol, características que lo hicieron destacar en Málaga y atraer el interés de equipos como Barcelona y Real Madrid antes de su llegada a Inglaterra.

Un desafío inmediato en la segunda mitad de la temporada

Con su incorporación, el Cádiz busca reforzar la plantilla para la segunda parte del campeonato y ofrecerle a Cordero un escenario propicio para demostrar su talento y consolidar su carrera profesional. El extremo jerezano se unirá a sus nuevos compañeros de inmediato, sumándose a la preparación de los próximos encuentros y contribuyendo a los objetivos del club en LaLiga Hypermotion.