El Cádiz confirma el interés en el fichaje de Antoñito Cordero

Fue Manuel Vizcaíno, presidente de la entidad amarilla, quien antes de la tradicional visita al Hospital Universitario Puerta del Mar con motivo de la Navidad, apuntó que el ex del Málaga y actualmente en el Westerlo de Bélgica cedido por el Newcastle, "es un jugador que está en el mercado"

El nombre de Antoñito Cordero saltó a la palestra el pasado 28 de diciembre. El jugador criado en la cantera del Málaga y que actualmente está cedido en Bélgica en las filas del Westerlo por parte del Newcastle, era vinculado al Cádiz en el día de los inocentes. Parecía una inocentada pero este mismo martes, Manuel Vizcaíno se ha encargado de dejar claro que el Cádiz va en serio a por un jugador que destaca por su calidad con el balón en los pies y su capacidad para romper líneas con acciones individuales.

El fichaje de Antoñito Cordero interesa al Cádiz

Antoñito Cordero es un jugador que interesa al Cádiz y así se ha encargado de confirmarlo este mismo martes el presidente Manuel Vizcaíno. El máximo dirigente de la entidad cadista ha atendido a los medios de comunicación antes de que el equipo realizase la tradicional visita al Hospital Universitario Puerta del Mar, acto habitual en esta época de Navidad.

Sin ningún tipo de complejo, Manuel Vizcaíno ha afirmado con rotundidad que el Cádiz está detrás de Antoñito Cordero: "No puedo confirmar que esté cerca porque pertenece a otro club. Es un jugador que está en el mercado. Nosotros tenemos interés por él, pero las operaciones hasta que no se terminan, no se pueden anunciar".

También dejó claro Manuel Vizcaíno que en el Cádiz se quiere ser prudente con la posible llegada de Antoñito Cordero por las numerosas partes que hay implicadas, al tiempo que añadió que si la operación no se puede cerrar, se buscarán alternativas: "Vuestra obligación es intentar adelantaros a la confirmación y la nuestra es ser prudentes, porque hay muchas partes implicadas y vamos a esperar para ver si finalmente puede recalar en el Cádiz. Interés tenemos. Si no se da pasaremos página y buscaremos otras alternativas".

El rendimiento de Antoñito Cordero

La salida de Antoñito Cordero del Málaga se produjo el pasado verano cuando no cerró un acuerdo de renovación con el cuadro de La Rosaleda. Como agente libre llegó al Newcastle y desde el mismo comunicado en el que el club inglés anunció su incorporación, se podía leer que el malagueño saldría en calidad de cedido.

Sorprendentemente salió rumbo a Bélgica para jugar en el Westerlo de Bélgica. En el club belga apenas ha sumado siete participaciones en Liga y una en Copa del Rey sin haberse podido estrenar aún en su faceta goleadora. Se esperaba mucho de Antoñito Cordero en el Westerlo pero no está cumpliendo con las expectativas y por ello la idea del Nwecastle es buscarle nuevo destino.

No es el Cádiz el único equipo interesado en Antoñito Cordero ya que el Deportivo de La Coruña, tal y como nos hacíamos eco en ESTADIO Deportivo el pasado 27 de noviembre, estaría también detrás de hacerse con los servicios del jugador criado en la cantera del Málaga.

Los fichajes del Cádiz en el mercado de invierno

Más allá del propio nombre de Antoñito Cordero, Manuel Vizcaíno fue preguntado por los fichajes del Cádiz en el próximo mercado de invierno. El máximo dirigente cadista dejó claro que no hay aún una estrategia planteada sobre qué idea seguir y que las conversaciones con el cuerpo técnico que preside Gaizka Garitano son continuas: "No hay nada sobre la mesa. Vamos a esperar la evolución del mercado y a pensar tranquilamente. Estamos hablando con el cuerpo técnico de manera continua y de momento no hay nada decidido sobre la estrategia que vamos a seguir. Estamos bien y cuando las cosas están bien, vamos a procurar reforzarla, pero tampoco exagerar en cuanto a los cambios que haya que hacer".