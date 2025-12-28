Antoñito Cordero, la 'bomba' que el Cádiz está muy cerca de cerrar

El Cádiz pelea para cerrar a Antoñito Cordero en calidad de cedido desde el Newcastle tras finalizar su breve paso por el Westerlo

El Cádiz CF ha llegado a un acuerdo para incorporar al joven extremo Antonio Cordero, conocido como Antoñito, procedente del Newcastle United. La operación se produce tras la interrupción de su cesión al Westerlo en Bélgica, donde apenas tuvo oportunidades de juego durante la primera parte de la temporada.

Con tan solo 19 años, informa Fabrizio Romano que Cordero busca minutos para continuar su progresión y su deseo es regresar al fútbol español, tanto en Primera como en Segunda División.

Un regreso esperado a España

El extremo jerezano, formado en el Málaga CF, finalizó el pasado verano su vinculación con el club andaluz, después de haber sido protagonista en la temporada de ascenso en Tarragona. En su última campaña con Málaga logró seis goles y siete asistencias, cifras que despertaron el interés del Newcastle United, que le ofreció un contrato atractivo y decidió cederlo a Bélgica para ganar experiencia.

Sin embargo, su paso por el Westerlo no resultó como se esperaba. Cordero apenas disputó siete partidos de liga, ninguno como titular, lo que llevó al jugador y al club inglés a romper la cesión y buscar un destino donde pueda tener más protagonismo.

Newcastle respalda la elección del jugador

Según fuentes cercanas al Newcastle, el club británico ha dejado en manos del jugador la decisión sobre su próximo destino. A pesar del interés de equipos extranjeros, Cordero ha manifestado su intención de volver a España, donde su talento puede seguir desarrollándose. Entre los equipos interesados destaca el Deportivo de La Coruña, aunque no es el único que ha mostrado interés en sus servicios.

El objetivo principal es que el joven futbolista tenga minutos de calidad, algo que no consiguió en la Jupiler Pro League, y así continuar su evolución antes de incorporarse de manera definitiva al primer equipo del Newcastle en el futuro.

Cordero, un talento en busca de continuidad

Antonio Cordero representa uno de los talentos más prometedores del fútbol español. Su capacidad para generar ocasiones, desbordar por banda y asistir a sus compañeros lo convierten en un extremo de futuro. La cesión al Cádiz se presenta como una oportunidad para consolidarse en la Liga española y demostrar que puede ser una pieza importante a pesar de su corta edad.

Con esta operación, el Cádiz CF refuerza su delantera y gana un jugador con proyección y experiencia internacional en categorías inferiores de España, que buscará recuperar su ritmo y rendimiento antes de regresar al Newcastle.