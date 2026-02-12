Santa Fe negocia el fichaje de Brian Ocampo

Independiente Santa Fe avanza en contactos para fichar al uruguayo Brian Ocampo como refuerzo clave para la Copa Libertadores 2026

El mercado de pases comienza a moverse en Bogotá y Independiente Santa Fe ya trabaja en un nombre que ilusiona a su afición: el extremo uruguayo Brian Ocampo, actualmente vinculado al Cádiz CF, club que milita en la segunda división del fútbol español. La dirigencia cardenal busca potenciar su plantilla con miras a la Copa Libertadores 2026, torneo en el que aspira a ser protagonista.

De acuerdo con fuentes cercanas al jugador, ya existen conversaciones formales entre el entorno del atacante de 26 años y el conjunto colombiano. Ocampo finaliza contrato el próximo 30 de junio, una situación que le permite negociar su futuro con mayor libertad y que abre una ventana de oportunidad para el equipo capitalino.

Dos fórmulas sobre la mesa

En las oficinas de Santa Fe se estudian dos alternativas para concretar la llegada del futbolista. La primera opción contempla pagar una suma para anticipar la rescisión del contrato con el Cádiz y, posteriormente, acordar un esquema que incluya un porcentaje de una futura venta, pensando en una operación estratégica a mediano plazo.

La segunda vía propone una solución más flexible: que Ocampo renueve su vínculo con el club español y luego sea cedido a préstamo al cuadro bogotano con opción de compra. Esta fórmula permitiría distribuir los costos y adaptarse a los tiempos del mercado colombiano, cuyo cierre está previsto para el 6 de marzo.

El aval de Pablo Repetto

Un factor clave en la negociación es la presencia del entrenador Pablo Repetto, quien ya dirigió a Ocampo en el Club Nacional de Montevideo. El conocimiento previo entre técnico y jugador podría facilitar la adaptación y acelerar el proceso de convencimiento.

El extremo es valorado por su desequilibrio, velocidad y capacidad para encarar en el uno contra uno, cualidades que encajan con la idea futbolística que busca implementar el cuerpo técnico. En España, pese a la irregularidad del equipo, Ocampo dejó muestras de su talento en varios compromisos de la temporada.

Un posible cierre de ciclo en Cádiz

La eventual salida del uruguayo marcaría el final de una etapa iniciada en 2022, cuando el Cádiz desembolsó cerca de 1,9 millones de euros para ficharlo desde Nacional. Aunque mostró destellos de calidad, su rendimiento no terminó de consolidarse como se esperaba.

Para el club andaluz, la operación supone el desafío de gestionar la partida de un activo importante sin afectar de manera significativa su planificación financiera. Dado que el jugador puede negociar libremente en los próximos meses, el Cádiz buscaría minimizar cualquier pérdida económica.

Ilusión en la hinchada cardenal

En el entorno de Santa Fe, la posible incorporación ha generado entusiasmo. Los aficionados reclaman desde hace tiempo un refuerzo de jerarquía en las bandas que potencie el ataque para afrontar los retos internacionales.

La dirigencia, sin embargo, mantiene cautela y no estaría dispuesta a ejecutar una cláusula elevada de salida. La prioridad sería acordar un préstamo hasta final de año, con condiciones que permitan evaluar el rendimiento del futbolista antes de una compra definitiva.

Mientras avanzan los diálogos, el nombre de Brian Ocampo gana fuerza en el panorama del fútbol colombiano. Si las negociaciones prosperan, el extremo charrúa podría convertirse en una de las incorporaciones más relevantes del campeonato de cara a la ambiciosa campaña continental de 2026.