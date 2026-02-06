Álvaro Cervera responde al ataque de Florin Andone sobre su etapa en el Cádiz

El ahora técnico del Tenerife fue muy elegante en su respuesta en relación a las declaraciones del ahora jugador del Atlético Baleares y que también pasó por Las Palmas, Eldense o Córdoba. "No me acuerdo futbolísticamente de él", declaró

El Cádiz ha estado muy de actualidad en la primera semana completa de febrero. Además de la polémica en torno a Ontiveros y su nivel tras las declaraciones de Gaizka Garitano y Juan Cala, los amarillos también han aparecido en unas declaraciones de un jugador que formó parte de la disciplina cadista en la 2021/22. Este es Florin Andone quien en el podcast Balears en Joc, atacó duramente el pasado 4 de febrero a toda una institución del banquillo amarillo como Álvaro Cervera.

Florin Andone, ni corto ni perezoso, calificó a Álvaro Cervera como el peor entrenador que había tenido en su vida, además de radical al actual técnico del Tenerife: "Es el peor entrenador que he tenido en mi vida, 'el Gafa'. Es una persona muy radical, no le caía bien para nada", declaró exactamente el delantero que actualmente milita en el Atlético Baleares de Segunda Federación. El rumano también calificó a Álvaro Cervera de mala persona: "No lo quiere ni su madre, es mala persona. Me da absolutamente igual decirlo".

La respuesta de Álvaro Cervera a la rajada de Florin Andone, ex del Cádiz

Álvaro Cervera se ha sentado este viernes ante los micrófonos en la previa del encuentro que le llevará mañana a medirse al filial del Athletic Club en Lezama. Como es lógico, al técnico del Tenerife le ha llegado el turno de responder a la polémica que suscitaron las declaraciones de Florin Andone el pasado miércoles. Álvaro Cervera, con mucha elegancia, ha dejado claro que las palabras del delantero no le han afectado y que tiene pocos recuerdos futbolísticos de él y sí muchos fuera de los terrenos de juego: "¿Defenderme?, No. Me lo contaron hace dos días o así. Me lo mandaron, la verdad que no las he visto, he visto el titular. Nosotros somos entrenadores pues habrá gente que piense lo contrario, que soy buen entrenador y que soy buena persona. Yo la verdad que no me acuerdo mucho de él. Lo más que me acuerdo de él... Futbolísticamente me acuerdo poco. Me acuerdo de muchas cosas fuera del fútbol, pero del fútbol me acuerdo pocas".

Álvaro Cervera no se acordaba de Florin Andone

Álvaro Cervera insistió en mostrar que las palabras de Florin Andone no len afectado y además declaró que no se acordaba de él en un primer momento: "Cuando me lo dijeron pensé, 'Andone, Andone...' y digo 'ya me acuerdo de él'. Es que no lo recuerdo, de verdad que no. No le doy importancia. ¿Que soy mala persona? Pues seguramente para él lo sería y ¿que soy un entrenador horroroso? Hay gente que lo piensa seguro. Pero que no me acuerdo futbolísticamente de él no me acuerdo nada, pero de cosas de fuera sí. Pero que no las voy a comentar".

Los caminos de Florin Andone y Álvaro Cervera

Actualmente tanto Florin Andone como Álvaro Cervera siguen vinculados al mundo del fútbol. El jugador sigue alargando su carrera en la Segunda Federación y en su tercera temporada en el Atlético Baleares no está contando con demasiadas oportunidades aunque en los dos partidos que ha jugado ha marcado dos goles. Dejó el fútbol profesional en la 2023/24 tras defender los colores del Eldense.

En el caso de Álvaro Cervera, tras llegar al Tenerife a mitad de la pasada temporada y bajar con los chicharreros a Primera RFEF, está consiguiendo que los canarios sean de largo el mejor equipo de la tercera categoría del fútbol español. El Tenerife es líder con 53 puntos y 12 sobre el segundo clasificado, el Celta Fortuna.