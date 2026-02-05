El Cádiz de Gaizka Garitano, en su peor momento y con el futuro del entrenador sobre la mesa

El cuadro gaditano sumó este pasado fin de semana su tercera derrota consecutiva en una racha inédita hasta el momento con el técnico vasco al frente

Gaizka Garitano firmó este pasado fin de semana su encuentro oficial número 50 al frente del Cádiz. Gaizka Garitano tomó el mando del Cádiz en diciembre de 2024 cuando los amarillos coqueteaban de manera peligrosa con el descenso con Paco López al frente.

El Cádiz acudía a un veterano de los banquillos como Gaizka Garitano para sacar de los puestos de abajo a un conjunto que recordemos, acababa de descender desde Primera división. Gaizka Garitano enlazó 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota y sumando 20 puntos de 30 en juego. El Cádiz respiró y terminó la pasada temporada en la posición número 13 y con 55 puntos.

El nuevo Cádiz de Gaizka Garitano

El Cádiz de Gaizka Garitano afrontaba la 2025/26 con el objetivo de ascender a Primera y con fichajes importantes como el de Suso que llegó desde el Sevilla tras cerrar su etapa en Nervión. Hasta la jornada 14, el Cádiz estaba cumpliendo el objetivo marcado en la temporada de ascender a Primera y es que los de Gaizka Garitano hasta esa fecha, solo habían estado una jornada (la segunda) fuera de los puestos de play off de ascenso a Primera.

El Cádiz perdía en la jornada 14 ante el Almería y ahí empezaba una secuencia de cinco encuentros en los que perdía tres y ganaba dos para quedarse fuera de los puestos de play off donde regresó en la 19 y en la 21. Ahora el Cádiz está fuera de los puestos de play off de ascenso a Primera con 34 puntos y sin posibilidad de regresar a dichas posiciones por los cuatro puntos que le separan del Málaga.

La peor racha del Cádiz de Gaizka Garitano

Con la derrota de este pasado fin de semana ante el Huesca en El Alcoraz, el Cádiz de Gaizka Garitano está firmando ahora mismo su peor racha de derrotas consecutivas desde que el técnico vasco llegó al Nuevo Mirandilla en diciembre de 2024.

El Cádiz ya vivió otras rachas de dos encuentros sin ganar el pasado curso cuando perdió ante Elche y Deportivo de La Coruña en la 34 y 35. También esta temporada sumó dos derrotas ante Almería y Cultural Leonesa (jornadas 14 y 15) y si contamos con la Copa del Rey, los amarillos perdieron ante el Real Murcia y ante el Racing de Santander (Liga).

El futuro de Gaizka Garitano en el Cádiz

En esta tesitura, este pasado martes, Juan Cala, director deportivo del Cádiz, habló sobre el contrato de Gaizka Garitano. El director deportivo confirmó que Gaizka Garitano tiene opción a un año más en el Cádiz en caso de ascenso a Primera de los andaluces: "Gaizka tiene una opción de un año más en caso de ascenso".

Habló Juan Cala de la confianza que hay en Gaizka Garitano para decirse las cosas que puedan gustar más o menos: "Con Gaizka estoy muy contento. Nosotros hemos afrontado un verano muy movido desde que iniciamos este cambio de proyecto y hemos ido de la mano continuamente. Es un entrenador para crecer de la mano y hacer un proyecto. Como en cualquier familia, él no estará de acuerdo con nosotros y a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo en, a lo mejor, una alineación o cambio, por decir algo. Tenemos una confianza ciega en él y mi confianza es plena".

Por último, Cala comentó las rachas que hay en todos los equipos y la capacidad de Gaizka Garitano para hacer mejorar a los futbolistas: "En cualquier familión las malas rachas llegan y las cosas saldrán y la sacaremos juntos. Aprieta y mejora a los futbolistas. Por ejemplo, a Iker Recio. Los mejora a todos ellos. Es el entrenador ideal para el proyecto del Cádiz y tiene el respaldo de todos nosotros".