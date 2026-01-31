Garitano pierde la paciencia con Ontiveros y toma medidas por su indisciplina

La decisión de Gaizka Garitano de dejar fuera a Javier Ontiveros para el duelo ante el Huesca destapa una crisis deportiva y de confianza en el Cádiz CF

Las declaraciones de Gaizka Garitano en la previa del enfrentamiento ante la SD Huesca no quedaron en simples avisos. El entrenador del Cádiz CF decidió actuar y dejó fuera de la convocatoria a Javier Ontiveros, una ausencia que no responde a problemas físicos, sino a una decisión técnica que evidencia el delicado momento que atraviesa la relación entre ambos.

El conjunto amarillo visita este domingo El Alcoraz en un partido clave de LaLiga Hypermotion, marcado por un contexto complicado, con numerosas bajas y un ambiente cargado de tensión interna. La no inclusión del extremo marbellí es, sin duda, la noticia más llamativa de una lista ya condicionada por las lesiones.

Una convocatoria marcada por las ausencias

El Cádiz afronta el duelo con hasta siete bajas. No estarán disponibles los lesionados Suso, Bojan Kovacevic, Iuri Tabatadze y Alfred Caicedo, además del sancionado Brian Ocampo, expulsado en la última jornada frente al Granada. Tampoco entra en la lista Sergio Arribas, central recién incorporado que aún no está en dinámica competitiva.

Sin embargo, la ausencia que más ruido ha generado es la de Ontiveros, quien pasa de ser titular en jornadas recientes a quedarse fuera por completo. Una situación que confirma que el técnico vasco ha perdido la paciencia con un futbolista llamado a ser diferencial.

El discurso claro de Garitano

En rueda de prensa, Garitano fue contundente y dejó mensajes muy directos. El entrenador insistió en que el club lleva tiempo intentando recuperar la mejor versión del jugador: “El equipo cambia cuando Ontiveros está bien, pero no estamos consiguiendo que llegue al 100%”. Para el técnico, el principal perjudicado es el propio Cádiz, aunque también subrayó que los futbolistas deben asumir responsabilidades.

El vasco remarcó que suele respaldar a los jugadores cuando atraviesan malos momentos, pero reconoció que hay situaciones en las que resulta complicado defender ciertos comportamientos. Un mensaje que muchos interpretan como un claro aviso al extremo malagueño.

Una temporada muy lejos de su mejor nivel

Los números reflejan la situación. En lo que va de curso, Ontiveros apenas ha disputado 594 minutos entre Liga y Copa del Rey. En Segunda División solo ha sido titular en seis encuentros y su impacto está muy lejos del que tuvo la temporada pasada, cuando firmó 11 goles y seis asistencias, siendo uno de los líderes ofensivos del equipo.

Además, el futbolista ya acumula ocho convocatorias sin entrar en la lista, un dato que confirma que su rol ha ido perdiendo peso de forma progresiva.

Tensión creciente y rumores de mercado

La relación entre entrenador y jugador no atraviesa su mejor momento. Los pitos recibidos por Ontiveros en el último partido en casa y su respuesta en redes sociales tras declaraciones anteriores del técnico evidencian un desgaste evidente.

A este contexto se suma el interés procedente de Chipre, según apuntan varios medios, aunque por ahora no existe ninguna oferta formal sobre la mesa del club gaditano. Aun así, en Cádiz ya se especula con que la continuidad del futbolista podría estar en el aire.

Un mensaje al vestuario

Con esta decisión, Garitano lanza un aviso claro al vestuario: el compromiso y el estado físico son innegociables. El Cádiz viaja a Huesca con una mezcla de jugadores del primer equipo y canteranos, buscando competir en un escenario exigente y en un tramo decisivo de la temporada.

El caso Ontiveros queda abierto. Lo que parecía una simple cuestión deportiva se ha convertido en un problema de mayor calado que puede marcar el futuro inmediato del club y del propio jugador.