Fali y el Cádiz separan sus caminos tras ocho temporadas juntos

El Cádiz CF ha anunciado la resolución del contrato de Fali, poniendo fin a la etapa de uno de los futbolistas más representativos del vestuario amarillo en los últimos años, tras un curso en el que no ha disputado ni un solo minuto oficial

El Cádiz CF ha hecho pública la ruptura contractual con el central valenciano a través de un comunicado oficial, poniendo punto final a una relación que se prolongaba desde 2019. Fali afrontaba su octava temporada en la disciplina cadista, aunque su participación deportiva ha sido inexistente en el presente curso, quedando fuera de los planes técnicos desde el inicio de este.

La entidad explica que la medida se adopta tras la apertura y tramitación de un expediente disciplinario, llevado a cabo conforme al Convenio Colectivo del fútbol profesional. En el proceso, según detalla el propio club, se han respetado los derechos de audiencia y defensa del futbolista, apoyándose en informes técnicos, médicos y deportivos, tal y como marca la normativa vigente.

La noticia ha tenido un fuerte impacto en el entorno cadista, especialmente por la figura que representa Fali dentro de la historia reciente del Cádiz CF. El central fue una pieza clave en el ascenso a Primera División y posteriormente se consolidó como uno de los pilares defensivos del equipo en la élite, además de ejercer como capitán y referente del vestuario durante varias temporadas.

Su liderazgo, su carácter competitivo y su implicación han marcado una etapa de estabilidad deportiva para el conjunto de la Tacita de Plata, que logró asentarse en la máxima categoría durante varios cursos. Sin embargo, el paso del tiempo y los cambios en la planificación deportiva fueron reduciendo su protagonismo hasta desembocar en una temporada en blanco. La ausencia total de minutos y su continuada no convocatoria anticipaban un desenlace que finalmente se ha confirmado.

Desde el club se insiste en que la decisión responde exclusivamente a criterios profesionales y contractuales, derivados de la relación laboral especial que unía a ambas partes. En ese mismo comunicado, el Cádiz CF ha querido agradecer públicamente a Fali los servicios prestados, destacando su trayectoria como jugador amarillo y deseándole suerte en su futuro personal y profesional.

Con esta decisión, el Cádiz busca cerrar definitivamente un capítulo que se había convertido en un foco constante de atención y centrarse plenamente en la competición. La salida de Fali simboliza el final de una etapa marcada por el compromiso, el liderazgo y la identidad del vestuario, pero también por un desenlace abrupto que no ha pasado desapercibido en el Nuevo Mirandilla.

Así, el Cádiz CF y Fali separan sus caminos tras ocho temporadas que ya forman parte de la memoria reciente del cadismo, dejando atrás una historia intensa que ahora llega a su fin.