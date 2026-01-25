Se repite la historia en el Cádiz de Gaizka Garitano

El cuadro del Nuevo Mirandilla perdió este pasado sábado ante el Granada y es la segunda vez que suma dos derrotas consecutivas

El Cádiz recibió este pasado sábado a un rival que sobre el papel parecía propicio para que los amarillos volvieses a puestos de play off de ascenso tras la derrota del pasado fin de semana ante el Albacete. El Cádiz se medía a un Granada que llegaba a tierras gaditanas con numerosas urgencias ya que los de Pacheta estaban metidos en puestos de descenso y no ganaban desde el pasado mes de noviembre. El Cádiz debía hacerse fuerte por su condición de local en el Nuevo Mirandilla, sacar los tres puntos y volver a meterse en puestos de play off a falta de lo que hiciesen el resto de rivales.

El Cádiz pierde y se aleja del ascenso a Primera

El Cádiz se las prometía felices pero el gol de Climent en propia puerta durante la primera parte ya empezó a trastocar los planes. Empató García Pascual pero poco le duró la alegría a los de Gaizka Garitano con el 1-2 a los pocos minutos. El Cádiz sumaba su segunda derrota consecutiva y se repetía una historia que en el Nuevo Mirandilla no es nueva.

Con la derrota de este pasado sábado, el Cádiz es la segunda vez en lo que va de temporada que se va de vacío en dos jornadas consecutivas de LaLiga Hypermotion. La primera fue en las jornadas 14 y 15 cuando los gaditanos perdieron ante Almería (3-0) y Cultural Leonesa (1-2). Al igual que ha sucedido ahora tras caer ante Granada y Albacete, el Cádiz perdió su condición de equipo en puestos de play off de ascenso a Primera.

Los andaluces perdieron por 3-0 ante el Almería en la jornada 14 y por 1-2 en casa ante la Cultural Leonesa. Terminó el Cádiz la decimoquinta en la posición número ocho y a solo un punto de los puestos de play off de ascenso que marcaba en ese momento el Castellón. Ahora mismo el Cádiz es décimo y le separan dos si el Almería pierde su partido ante el Eibar o tres si los indálicos empatan ya que la sexta plaza la ocuparía el Deportivo de La Coruña.

Los siguientes resultados del Cádiz

Después de esas dos derrotas ante Almería y Cultural Leonesa, el Cádiz sacó los tres puntos ante el Córdoba como parte de un total de seis encuentros en los que los gaditanos sumaron cuatro triunfos, un empate y solo una derrota que sirvieron para volver a puestos de play off de ascenso. Ahora la diferencia con el play off de ascenso es mayor y no lo tendrá tan sencillo el conjunto amarillo.

El Cádiz ahora afronta un mes de febrero con cuatro encuentros por delante y midiéndose al Huesca (fuera), al Almería (casa), Burgos (fuera) y Real Sociedad B (casa). Partidos que si el Cádiz es capaz de darle la vuelta a la tortilla por segunda vez, devolverán a puestos de play off de ascenso a los de Gaizka Garitano.