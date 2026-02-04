Florin Andone carga contra una leyenda del Cádiz: "No lo quiere ni su madre, es mala persona"

El jugador de 32 años que actualmente milita en el Atlético Baleares, atacó con dureza al entrenador Álvaro Cervera con el que coincidió en el cuadro amarillo en la temporada 2021/22 en declaraciones para el podcast Balears en Joc

El Cádiz, como club histórico que es, ha contado en toda su historia con numerosos futbolistas que bien han triunfado o por el contrario han fracasado como es el caso de Florin Andone. El rumano, que actualmente juega en el Atlético Baleares de Segunda Federación, donde llegó en noviembre de 2024 como agente libre y tras haber vivido su última etapa en el fútbol profesional en las filas del Eldense en Segunda, habló sin ningún tipo de filtro de su paso por el Nuevo Mirandilla.

Florin Andone atiza con todo a Álvaro Cervera tras su experiencia en el Cádiz

Florin Andone contó en el podcast Balears en Joc que eligió el Cádiz cuando estando en el Brighton de Inglaterra estaba loco por volver a España. Se presentó la opción del Cádiz y llegó para formar parte de un equipo que en ese momento entrenaba Álvaro Cervera.

En el Cádiz, Florin Andone apenas participó en la 2021/22 en cinco partido de Primera división y cuatro de Copa del Rey con solo gol en su casillero. Parece que Florin Andone no guarda un buen recuerdo del Cádiz, especialmente del técnico Álvaro Cervera tras las declaraciones realizadas en el podcast citado anteriormente.

El delantero habló de Álvaro Cervera como del peor entrenador que había tenido en su carrera: "Es el peor entrenador que he tenido en mi vida, 'el Gafa'. Es una persona muy radical, no le caía bien para nada". El delantero fue más allá y continuó su ataque hacia un Álvaro Cervera que es uno de los entrenadores más queridos en la historia y por la propia afición del Cádiz: "No lo quiere ni su madre, es mala persona. Me da absolutamente igual decirlo".

La relación entre Florin Andone y Álvaro Cervera en el Cádiz

Florin Andone habló sobre las restricciones que Álvaro Cervera le ponía para ir en su propio focha a entrenar: "No podía hacer casi nada, no podía ir con el coche que tenía en ese momento a entrenar". Sobre su salida del Cádiz, Andone dejó claro que la falta de continuidad fue clave para que no continuase en el Cádiz una vez que se cumplió la cesión desde el Brighton: "No sentí esa mínima continuidad para coger forma".

La carrera de Florin Andone

Florin Andone no está siendo especialmente brillante esta temporada en el Atlético Baleares tal y como muestran sus números con solo dos goles, eso sí, en dos participaciones con el equipo de Segunda Federación. Además de por el cuadro balear y por el Eldense, Andone ha pasado por Las Palmas, el citado anteriormente Brighton, Galatasaray, Deportivo de La Coruña y Córdoba.

Con el cuadro turco llegó a jugar la Champions League en la temporada 2019/20 y también ha llegado a ser internacional en varias ocasiones con la Selección absoluta de Rumanía. En el caso de Álvaro Cervera, el técnico dirige actualmente al Tenerife, con el que bajó el pasado curso desde LaLiga Hypermotion a Primera RFEF. Después de 22 jornadas, los chicharreros son líderes con 53 puntos aventajando en 12 al filial del Celta de Vigo y teniendo muy encauzado el regreso a Segunda por la vía rápida.