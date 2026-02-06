Ontiveros 'responde' a Gaizka Garitano y Juan Cala con un video en Instagram, en medio de las dudas sobre su nivel en el Cádiz

El jugador marbellí publicó en su cuenta personal de Instagram un corte de unas declaraciones de Riquelme en las que abogaba por jugar bien primero y luego por los kilómetros que se corrían sobre el campo

La polémica en torno al nivel de Ontiveros en el Cádiz esta temporada está servida. Todo empezó el pasado mes de enero cuando Gaizka Garitano, en la previa del duelo del Cádiz ante el Huesca hablaba sobre el nivel de Ontiveros y le lanzaba un dardo que bien podría haber ido directamente al orgullo del jugador marbelli. "El equipo cambia cuando Ontiveros está bien, pero no estamos consiguiendo que llegue al 100 por 100", comentó Gaizka Garitano. Estas declaraciones formaron un importante revuelo en el Cádiz y por si faltaba poco para que la polémica estuviese servida, el director deportivo Juan Cala refrendó las palabras del técnico.

Gaizka Garitano y Juan Cala reciben la 'respuesta' de Ontiveros

Juan Cala no dudó en subirse al barco de las declaraciones de Gaizka Garitano sobre Ontiveros y apostó por una mejoría del jugador del Cádiz: "El mister lo explico a la perfección. Él exige que los parámetros físicos y deportivos tengan una serie de ítems y él no lo está cumpliendo. Con esas declaraciones, él seguro que da un paso adelante. Estoy convencido y él está casi convencido de hacerlo".

Además, habló Juan Cala de "atacar al orgullo" de Ontiveros para tratar de recuperar su mejor nivel: "Hay que atacar el orgullo o darle cera cuando lo necesita. Hasta ahora no hemos podido recuperar al mejor Javier Ontiveros. No vamos a tirar la toalla", declaró.

Parece que este par de declaraciones de Gaizka Garitano y Juan Cala han surtido efecto en el orgullo de Ontiveros ya que este pasado jueves, el jugador del Cádiz compartió una historia en su perfil personal de Instagram para apostar por la calidad y no preocuparse tanto por el estado físico de un futbolista. Ontiveros utilizó un video en el que se ve al ex futbolista de equipos como Villarreal o Barcelona, entre otros, Juan Román Riquelme, hablar sobre el fútbol actual.

Riquelme, como apoyo al mensaje de Ontiveros en el Cádiz

Riquelme habla de que por mucho que te hagan hacer miles de abdominales, te cuides la alimentación,si juega mal el equipo, de nada sirve el control físico. Riquelme también comenta en el video que se considera que en la actualidad se considera que un jugador no ha tenido una buena actuación si no ha corrido lo suficiente y a pesar de haber tocado todas las pelotas.

En cambio, si no estás acertado en el pase "pero corrí 34 kilómetros, fui el mejor", apunta el ex futbolista argentino. Cierra su discurso Riquelme con una importante reflexión sobre el fútbol. "Hay que jugar bien a la pelota primero, hay que pasársela al compañero, hay que controlar bien la pelota, hay que perfilarse bien cuando recibís".

La próxima oportunidad de Ontiveros y su reencuentro con el Nuevo Mirandilla

Ontiveros no estuvo en el último partido ante el Huesca pero sin embargo jugó cerca de 70 minutos en la derrota del Cádiz ante el Granada. Este próximo fin de semana el Cádiz se medirá al Almería en el Nuevo Mirandilla. Gaizka Garitano tendrá dos objetivos, en primer lugar devolver a la senda de la victoria a un Cádiz que suma tres derrotas consecutivas y en segundo lugar, recuperar al mejor Ontiveros. El Marbellí se las verá con su afición después de la publicación de este video y las declaraciones tanto de Garitano como de Juan Cala.