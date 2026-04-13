El Cádiz, con números de Primera Federación: 4 puntos de 42 encienden todas las alarmas

El Cádiz CF firma números propios de descenso a Primera Federación, agravando una crisis que amenaza con un desenlace histórico

El Cádiz CF volvió a tropezar en casa tras caer por 0-1 ante el FC Andorra, un resultado que deja al conjunto amarillo cada vez más cerca de los puestos de descenso. A pesar de mostrar una leve mejoría en su juego, el equipo dirigido por Sergio González sigue sin reaccionar y acumula unos números muy preocupantes: apenas 4 puntos de los últimos 42 posibles.

La distancia con la zona roja se mantiene en cuatro puntos, pero más por los fallos de rivales directos que por méritos propios. La sensación es clara: el margen de error se ha agotado.

Un inicio con intención, pero sin pegada

El Cádiz arrancó el partido con energía e intensidad, impulsado también por el ambiente en el Nuevo Mirandilla, donde la afición pasó de la protesta al apoyo. El plan era claro: presión alta para incomodar a un rival que apuesta por la posesión.

Sin embargo, esa buena puesta en escena se fue diluyendo con el paso de los minutos. El FC Andorra comenzó a dominar el balón y a imponer su ritmo, obligando a los locales a replegarse. La falta de creatividad ofensiva volvió a ser evidente, con un equipo incapaz de generar peligro real.

El golpe definitivo antes del descanso

El partido cambió en el minuto 35, cuando Josep Cerdà firmó un auténtico golazo desde la frontal del área. Su disparo, colocado junto al poste, fue imposible de detener y supuso el 0-1.

Ese tanto reflejó la diferencia entre ambos equipos: uno con ideas claras y calidad, y otro bloqueado y sin confianza. El Cádiz, además, desperdició una ocasión clarísima poco después, cuando Álvaro García Pascual estrelló el balón en el poste.

Reacción tardía y falta de acierto

Tras el descanso, los gaditanos dieron un paso al frente. La entrada de Brian Ocampo aportó dinamismo y verticalidad, liderando los intentos ofensivos del equipo. También ingresaron Lucas Pérez y Suso Fernández, que revitalizaron el ataque.

Las ocasiones llegaron, pero no el gol. Lucas Pérez estuvo cerca con un remate de cabeza, mientras Suso probó con un disparo lejano que obligó a intervenir al portero Owono. La falta de puntería volvió a condenar al equipo.

Un equipo sin confianza ni soluciones

El tramo final fue un asedio constante del Cádiz, más con corazón que con claridad. El equipo empujó, la grada respondió, pero el resultado no cambió. La sensación de impotencia fue total.

Las palabras de Lucas Pérez tras el encuentro reflejan el momento del vestuario: un grupo "atenazado", al que cualquier contratiempo le afecta profundamente. Aun así, el delantero apeló a la unión y al carácter para revertir la situación.

La permanencia, en serio peligro

El Cádiz suma ya una preocupante racha negativa, especialmente en casa, donde acumula varias derrotas consecutivas. Aunque los resultados de otros equipos han evitado un daño mayor, la realidad es evidente: el equipo necesita reaccionar de inmediato.

El calendario no da tregua y cada jornada que pasa reduce las opciones de salvación. Lo que parecía una temporada complicada se ha convertido en una auténtica lucha por sobrevivir en la categoría.