Oli habla de Lucas Pérez como ejemplo de lo que vive el Cádiz: "La situación tiene poco para ser optimista"

El ex futbolista habló en Canal Sur Radio del mensaje que transmite el cuadro amarillo con la llegada del gallego a sus casi 38 años

El Cádiz sorprendió hace algunos días haciendo oficial un fichaje que no demasiado tiempo atrás se rumoreó que se podría cerrar para el cuadro amarillo. El Cádiz hacía oficial el fichaje de Lucas Pérez que tras más de un año sin jugar, llegaba al Nuevo Mirandilla para tratar de ayudar en la tarea de la permanencia en LaLiga Hypermotion.

Lucas Pérez ya estuvo en el Cádiz tiempo atrás y en solo una campaña dejó un gran recuerdo en el conjunto amarillo justo antes de regresar por última vez (de momento) al Deportivo de la Coruña. Pero la llegada de Lucas Pérez, que cumplirá el próximo mes de septiembre 38 años, también podría entenderse de la poca confianza que hay en los actuales delantero del Cádiz como son Antoñito Cordero que llegó en el mercado de invierno, Camara, Dómina, Roger Martí, Brian Ocampo, Álvaro García Pascial o José de la Rosa. Además, el Cádiz cuenta con los lesionados Iuri Tabatadze y Javier Ontiveros. Sobre este movimiento del Cádiz con Lucas Pérez y su llegada a la disciplina de Sergio González ha hablado este miércoles un ex futbolista del cuadro amarillo como Oli.

Oli se moja sobre la llegada de Lucas Pérez al Cádiz

En declaraciones a Canal Sur Radio, Oli comentaba la indecisión que tiene que estar viviendo en estos momentos Sergio González tras las cuatro derrotas consecutivas de los amarillos en Liga: "Es que lo ha intentado todo (Sergio González) y ahora me pregunto lo que se pregunta todo el mundo y el propio Sergio (González) '¿ahora vuelvo a cambiar de portero?', '¿ahora vuelvo a pobre a Brian Ocampo y a De la Rosa?', '¿ahora vuelvo a apostar por los dos delanteros de toda la temporada que han sido Camara y Pascual?'".

Oli también habló del mensaje que se transmite a los delanteros actuales del Cádiz como son García Pascual y Camara, titulares habituales durante la temporada con Gaizka Garitano y también con Sergio González: "Cuando traes a Lucas Pérez, delantero prácticamente retirado sin jugar año y medio...'. El mensaje a los delanteros pues es el que es. Que no se crean y que no se confíen... Traen y se encomiendan a Lucas, que no se confíe Pascual por decirlo de alguna manera".

El ex futbolista también dio su opinión sobre lo que transmite el Cádiz con la llegada del delantero gallego: "La sensación que yo tengo desde fuera...Si me tocase a mi en el vestuario de 9 y me trajesen un jugador de 38 años diría: 'Madre mía como está el panorama que me van a limpiar porque traer a un jugador que lleva un año sin jugar'. La situación la verdad que tiene poco para ser optimista".

Ocho jornadas para todo o nada en el Cádiz

El Cádiz es el primer equipo después de los puestos de descenso y podría permitirse el 'lujo' la próxima jornada de volver a perder en el encuentro que le medirá como local al Andorra ya que aventaja al Real Zaragoza en cuatro puntos. Si el Zaragoza gana y el Cádiz pierde, la ventaja se le habrá agotado al cuadro amarillo y tendría siete jornadas por delante de auténtico infarto. El calendario que tiene por delante el Cádiz no es nada sencillo ya que a excepción de la Cultural Leonesa en descenso, Leganés y Sporting de Gijón, el resto de partidos es ante rivales que se están jugando el ascenso a Primera como son Las Palmas, Deportivo de La Coruña, Castellón y Racing de Santander en la última jornada.