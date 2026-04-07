El Cádiz regala entradas: cada abonado podrá retirar cinco al precio de una

El Cádiz CF enfrenta al FC Andorra con la urgencia de sumar puntos y mantener la permanencia en LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF se prepara para recibir este domingo al FC Andorra en el estadio JP Financial Estadio, en el marco de la jornada 35 de LaLiga Hypermotion. La situación del equipo gaditano ha pasado de preocupante a crítica, con el descenso a la Primera RFEF amenazando seriamente. Tras la reciente derrota en el derbi ante el Córdoba CF, la presión sobre el club y su presidente, Manuel Vizcaíno, se ha intensificado, mientras la plantilla dirigida por Sergio González necesita resultados inmediatos.

Aunque el Cádiz mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre la zona de descenso gracias a la derrota del Real Zaragoza, el margen es mínimo y obliga a una reacción urgente para evitar comprometer la permanencia en la categoría. El partido dará inicio a las 18:30 horas y se presenta como una auténtica final para los amarillos.

Promoción especial para los abonados

Con el objetivo de llenar las gradas y crear un ambiente de presión positiva, el club ha anunciado una promoción para sus socios: a partir del lunes a las 13:00 horas, cada abonado podrá retirar hasta cinco entradas al precio de una, hasta agotar existencias. La iniciativa busca facilitar el acceso de los seguidores en un momento crucial y contrarrestar el descontento social generado por los elevados precios de las localidades durante la temporada.

El Cádiz espera que esta medida ayude a que el JP Financial Estadio se convierta en una auténtica caldera para apoyar al equipo en su lucha por la permanencia. La venta será exclusivamente online, a través del portal oficial del club, y se habilitará un número de atención al aficionado para resolver dudas y consultas sobre las entradas.

Precios y detalles del partido

Los precios habituales se mantienen y oscilan entre 50 euros en Preferencia alta y 95 euros en Tribuna baja, mientras que la Tribuna alta costará 80 euros y Preferencia baja 60 euros. El partido también coincidirá con la jornada de “camisetas retro”, una iniciativa que busca conectar con la historia del club y generar un ambiente especial a pesar de la crisis deportiva que atraviesa el equipo.

Manuel Vizcaíno, que había defendido previamente los precios elevados para no abonados, ahora apuesta por esta estrategia para garantizar máximo apoyo de la afición. La victoria ante el FC Andorra se presenta como clave: no solo para sumar puntos, sino para demostrar que el proyecto tiene la capacidad de supervivencia y competitividad necesaria para mantenerse en el fútbol profesional.

El Cádiz afronta esta jornada con urgencia, promoción especial y la esperanza de que el JP Financial Estadio se convierta en un verdadero aliado para lograr la salvación.