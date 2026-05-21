El Cádiz acelera su mercado: Beñat de Jesús llega gratis mientras aprieta por Endika Buján y Aimar Duñabeitia

El club amarillo cierra al lateral derecho del Barakaldo para la próxima temporada, mientras sigue atento a dos futbolistas del filial del Athletic Club que acaban contrato en junio, en busca de reforzar la plantilla en Segunda división

El Cádiz CF ya trabaja en la próxima temporada mientras todavía pelea por asegurar su permanencia en Segunda división. El club amarillo se mueve en el mercado de jugadores libres y ha cerrado la llegada de Beñat de Jesús, lateral derecho del Barakaldo CF, según ha avanzado Diario AS.

La dirección deportiva gaditana también mantiene en agenda a otros dos nombres vinculados a la cantera del Athletic Club: el extremo Endika Buján y el central Aimar Duñabeitia. Ambos finalizan contrato con el filial rojiblanco en junio y aparecen como oportunidades de mercado para varios clubes de la categoría de plata.

Beñat de Jesús, primer movimiento cerrado por el Cádiz CF

El Cádiz llevaba tiempo siguiendo a Beñat de Jesús. Según la información de Diario AS, el club amarillo ya valoró su incorporación en el pasado mercado de invierno, pero decidió esperar al 30 de junio para evitar pagar la cláusula de 300.000 euros que tenía el lateral en el Barakaldo.

La operación ha terminado cristalizando y el defensa llegará libre al conjunto gaditano. Nacido en Larrabetzu, Beñat de Jesús tiene 24 años y responde a un perfil muy concreto: lateral derecho potente, con recorrido, físico para sostener esfuerzos largos y margen para crecer en el fútbol profesional.

Su fichaje encaja en una estrategia lógica para un Cádiz que necesita reforzar la plantilla sin disparar el gasto. El club ha pasado una temporada marcada por la urgencia clasificatoria y el margen económico condicionará buena parte de las decisiones del verano.

El Cádiz esperó a junio para evitar pagar la cláusula

La clave del movimiento está en el tiempo. El Cádiz pudo haber intentado cerrar a Beñat de Jesús en enero, pero eso implicaba negociar con el Barakaldo o asumir una cláusula de 300.000 euros.

La entidad amarilla prefirió esperar. El jugador termina contrato y eso permite incorporarlo sin traspaso, una fórmula especialmente valiosa para un club que necesita acertar en operaciones de bajo coste.

El lateral tenía más pretendientes. Según la misma información, equipos como CD Mirandés y Burgos CF también seguían su evolución, además de clubes de Polonia y Portugal. Sin embargo, Beñat habría elegido el Cádiz al entender que supone un paso adelante en su carrera.

De Lezama al Barakaldo antes de dar el salto al Cádiz

Beñat de Jesús se formó en la cantera del Athletic Club, donde pasó por diferentes etapas desde Cadete de Liga Vasca hasta el filial rojiblanco. Con el Bilbao Athletic disputó 12 partidos antes de salir hacia el Barakaldo.

En el conjunto vizcaíno ha encontrado continuidad y crecimiento competitivo. Jugó 21 partidos en la temporada 2023-24, campaña en la que el Barakaldo logró el ascenso a Primera Federación, y esta última temporada ha vuelto a tener peso en el equipo de Imanol de la Sota, con 27 encuentros disputados.

Su llegada al Cádiz representa un salto de exigencia. El lateral pasará de consolidarse en Primera Federación a competir por un puesto en un club de enorme presión ambiental y con obligación de recuperar estabilidad.

Endika Buján, otro nombre que interesa al Cádiz CF

El Cádiz también mira a Endika Buján, extremo de 23 años del filial del Athletic Club. Según Diario AS, el atacante termina contrato en junio y no será renovado, por lo que podrá fichar gratis por cualquier equipo.

Ese contexto le convierte en una oportunidad interesante. El Cádiz necesita dinamismo, profundidad y alternativas ofensivas, especialmente después de una temporada en la que la falta de gol y de desequilibrio ha sido uno de sus grandes problemas.

Buján entra dentro de ese mercado que los clubes de Segunda vigilan con especial atención: jugadores jóvenes, con formación en canteras potentes, sin coste de traspaso y con hambre por asentarse en el fútbol profesional.

Aimar Duñabeitia también aparece en la agenda amarilla

El tercer nombre relacionado con el Cádiz es Aimar Duñabeitia, central de 23 años, también perteneciente al filial del Athletic Club. El CD Tenerife se ha fijado en él, pero la misma fuente señala que también está en la agenda de otros clubes de Segunda, entre ellos el Cádiz.

Su perfil responde a otra necesidad habitual en el mercado amarillo: reforzar la defensa con futbolistas jóvenes, competitivos y con margen para ganar valor. La Segunda división exige centrales fiables, fuertes en el duelo y preparados para convivir con partidos de mucha tensión.

La competencia por Duñabeitia puede ser importante, porque los centrales con proyección y libres suelen generar mucho movimiento en el mercado de la categoría.

El mercado avanza mientras el Cádiz se juega la permanencia

El Cádiz trabaja en el futuro, pero el presente sigue siendo urgente. El equipo de Imanol Idiakez afronta una jornada decisiva ante el CD Leganés en el Nuevo Mirandilla, con la permanencia todavía sin cerrar.

El conjunto amarillo ocupa el puesto 18 con 40 puntos y necesita ganar para dar un paso prácticamente definitivo, siempre pendiente también de lo que hagan SD Huesca y CD Mirandés. Esa situación condiciona todo: no es lo mismo planificar desde la tranquilidad que hacerlo con el riesgo real de caer a Primera Federación.

El Cádiz apuesta por oportunidades de bajo coste

La llegada de Beñat de Jesús y el interés en Endika Buján y Aimar Duñabeitia marcan una línea clara: el Cádiz quiere aprovechar oportunidades de mercado, especialmente en futbolistas que terminan contrato y llegan sin traspaso.

Es una estrategia coherente para un club que necesita reconstruir parte de su plantilla, reducir riesgos económicos y sumar perfiles con recorrido. Beñat ya está cerrado, Buján y Duñabeitia están en agenda y el radar apunta con fuerza al fútbol vasco.

La prioridad sigue siendo salvarse. Pero el Cádiz ya sabe que, pase lo que pase, el verano exigirá decisiones rápidas, precisión en los fichajes y una plantilla mucho más fiable que la de esta temporada.