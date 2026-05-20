El Leganés regala a sus aficionados entradas y autobuses a Cádiz para blindar la permanencia en Segunda

El club pepinero subvenciona las 380 localidades enviadas por el Cádiz CF y el desplazamiento en autobús para una final directa por la salvación en LaLiga Hypermotion en el Nuevo Mirandilla

El CD Leganés quiere que su afición juegue también el partido de Cádiz. El club madrileño ha anunciado que pagará las entradas y el desplazamiento en autobús de los socios que acompañen al equipo este domingo, a las 18:30 horas, en el Nuevo Mirandilla, en un duelo decisivo ante el Cádiz CF.

La entidad pepinera ha recibido 380 entradas por parte del club amarillo y las subvencionará íntegramente. Además, asumirá el coste del viaje organizado por la Grada de Animación, con un máximo de cuatro autobuses, para que el equipo no esté solo en una cita que puede certificar su permanencia matemática en Segunda división.

El Leganés moviliza a su afición para la final ante el Cádiz

El Leganés llega a la penúltima jornada con la permanencia muy cerca, pero todavía sin cerrar. El empate sin goles ante la SD Huesca en Butarque dejó al equipo con margen, aunque no con tranquilidad absoluta. Por eso, el club ha decidido activar todos los recursos posibles para convertir el viaje a Cádiz en un desplazamiento importante.

Los socios interesados podrán solicitar su entrada mediante un formulario habilitado por la entidad. Si la demanda supera las 380 localidades disponibles, el Leganés dará prioridad a la antigüedad de socio y reservará también un cupo para sorteo, otro para la Federación de Peñas y otro para la Grada de Animación.

Entradas gratis y autobuses pagados para los socios pepineros

La entidad madrileña asumirá el coste total de las entradas enviadas por el Cádiz CF. Ningún socio seleccionado para viajar tendrá que pagar la localidad de la zona visitante.

Además, el club sufragará el desplazamiento a Cádiz para quienes quieran acudir en autobús. El viaje estará organizado por la Grada de Animación y contempla un máximo de cuatro vehículos, con salida el mismo domingo a las 7:30 horas y regreso una vez finalizado el encuentro.

La decisión busca facilitar un desplazamiento largo y exigente, tanto por distancia como por horario. Viajar a Cádiz desde Leganés implica muchas horas de carretera, pero el club quiere reducir barreras económicas y logísticas para que la afición pueda estar presente.

El Leganés se salva si puntúa en el Nuevo Mirandilla

En lo deportivo, el cálculo del Leganés es claro. Si puntúa ante el Cádiz, certificará matemáticamente su continuidad en Segunda división. Un empate le bastaría para cerrar una permanencia que se ha complicado más de lo esperado en el tramo final de curso.

Incluso perdiendo podría salvarse esta jornada, aunque ya dependería de otros resultados. Para ello necesitaría que la SD Huesca no ganara al CD Castellón y que el CD Mirandés tampoco venciera al Granada CF.

El conjunto pepinero tiene 43 puntos y mantiene una ventaja importante sobre la zona roja, pero no quiere llegar a la última jornada con deberes pendientes. Su objetivo es resolver en Cádiz lo que no pudo cerrar ante el Huesca.

Cádiz y Leganés, dos equipos con urgencias distintas

El partido también es vital para el Cádiz. El conjunto amarillo llega con más urgencia clasificatoria, después de una segunda vuelta muy pobre en resultados y con la permanencia todavía en el aire.

Los gaditanos dependen de sí mismos, pero cada semana que pasa aumenta la presión. Un triunfo ante el Leganés les dejaría muy cerca de la salvación e incluso podría certificarla si la Huesca no gana. En cambio, un tropiezo mantendría vivo el miedo hasta la última jornada.

Para el Leganés, el escenario es menos dramático, pero igualmente delicado. Una derrota en el Nuevo Mirandilla no sería definitiva, aunque sí podría alimentar dudas antes del cierre del campeonato.

Butarque responde y el club premia la fidelidad

La decisión del Leganés también reconoce el papel de una afición que ha sostenido al equipo durante todo el curso. La asistencia media en Butarque ronda los 9.962 espectadores, una cifra notable para una temporada marcada por la irregularidad y la tensión clasificatoria.

El club espera una demanda alta para las 380 entradas disponibles. Por eso ha establecido criterios de reparto y ha buscado equilibrar antigüedad, peñas, animación y sorteo.

La presencia pepinera en Cádiz puede ser reducida en número, pero tendrá mucho peso simbólico. En una final por la permanencia, cada voz cuenta, y el Leganés quiere que el equipo no sienta que juega solo lejos de casa.

El Leganés quiere cerrar la salvación sin mirar a nadie

El Nuevo Mirandilla puede convertirse en el escenario de la tranquilidad definitiva para el Leganés. Después de semanas de cuentas, empates y miedo a mirar hacia abajo, el equipo tiene una oportunidad clara: puntuar y olvidarse del descenso.

El club ha hecho su parte desde los despachos. Entradas gratis, autobuses pagados y una llamada directa a la afición para empujar en Cádiz. Ahora le toca al equipo responder en el césped.