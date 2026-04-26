El Braga aprieta por Chupe tras su gran temporada en Segunda división

El delantero del Málaga, pretendido por el SC Braga, suma 18 goles y lidera al equipo en la lucha por el ‘playoff’ mientras su futuro depende del ascenso y de una posible oferta millonaria

El SC Braga ha puesto sus ojos en Carlos Ruiz Rubio ‘Chupe’, delantero del Málaga CF, según informa Matteo Moretto, en una operación que podría marcar el próximo mercado.

El atacante de 21 años es uno de los nombres propios de LaLiga Hypermotion con 18 goles y 3 asistencias, y su posible salida dependerá tanto del rendimiento del Málaga en el tramo final como de la oferta que llegue desde Portugal.

El Braga sigue de cerca a una de las revelaciones de Segunda

El interés del Braga no es casual. El conjunto portugués lleva años apostando por talento joven y considera que Chupe encaja perfectamente en su modelo de crecimiento deportivo y económico.

El delantero malagueño ha explotado esta temporada como uno de los atacantes más determinantes de la categoría. Sus cifras, 34 partidos, más de 2.200 minutos y 18 goles, le colocan como uno de los máximos goleadores del campeonato.

Además, su impacto no se limita a los números. Chupe se ha convertido en la referencia ofensiva del Málaga, liderando al equipo en la pelea por el ‘playoff’ de ascenso en una temporada de alta exigencia.

Un perfil que encaja en el mercado portugués

La liga portuguesa se ha consolidado como un destino ideal para jóvenes talentos españoles que buscan dar el salto competitivo. Clubes como el Braga ofrecen minutos, visibilidad europea y una plataforma perfecta para revalorizarse.

En ese contexto, Chupe destaca por su perfil físico y su capacidad goleadora. Con una altura imponente y buen juego aéreo, añade una variante ofensiva que encaja en equipos que buscan dominar ambas áreas. Su rendimiento también le ha abierto las puertas de la Selección sub-21, confirmando su progresión y su proyección a medio plazo.

El Málaga, pendiente del ascenso, y del mercado

El futuro del delantero está directamente ligado al desenlace de la temporada. El Málaga pelea por el ascenso, y un salto a Primera división podría cambiar por completo el escenario.

El club cuenta con Chupe como pieza clave y tiene contrato hasta 2028, lo que le da margen de maniobra en cualquier negociación. Su valor de mercado ronda los seis millones de euros, aunque una puja entre varios equipos podría elevar esa cifra. Además, no es el único club interesado, lo que aumenta la presión sobre el Málaga en un momento clave de la temporada.

Un rendimiento sostenido pese al bache reciente

Aunque había encadenado varias jornadas sin marcar, el impacto de Chupe sigue siendo determinante, regresando con un doblete en la última derrota (2-3) ante el Castellón. Su capacidad para generar peligro, fijar centrales y aparecer en momentos clave le mantiene como uno de los jugadores más influyentes de la categoría.

Prueba de ello fue el mencionando encuentro en La Rosaleda, donde con sus goles alcanzó su séptimo doblete del curso, liderando a un equipo que se coloca a 1 punto de la zona de ‘playoff’. Su regularidad a lo largo de la temporada ha sido clave para mantener al Málaga en la zona alta, consolidándose como uno de los delanteros más completos de Segunda.

Decisión inminente con varios factores sobre la mesa

La posible salida al Braga dependerá de varios factores: la categoría en la que juegue el Málaga la próxima temporada, la propuesta económica del club portugués y la voluntad del jugador.

El escenario más probable apunta a un verano movido en torno a su figura. Si el Málaga no logra el ascenso, la venta podría convertirse en una opción real para equilibrar cuentas y aprovechar su valor de mercado.

Mientras tanto, Chupe sigue centrado en el presente: terminar la temporada al máximo nivel y liderar a su equipo en la lucha por el ascenso.