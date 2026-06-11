Funes, orgulloso: "Nos hemos regalado la oportunidad de vivir una final"

El entrenador del Málaga atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de La Rosaleda para valorar el pase a la final del playoff de ascenso a Primera División, además como al conjunto de Rubi: "El Almería es un equipo que cuando te pega, te pega muy fuerte"

El Málaga salió victorioso de la eliminatoria contra Las Palmas. El gol de Joaquín Muñoz puso el empate en el marcador de La Rosaleda y la ventaja en el resultado global. Finalmente, los de Luis García no aprovecharon las ocasiones que tuvieron en los últimos compases, por lo que los de Funes avanzan a la final del playoff de ascenso a Primera División. De esta manera, el técnico de Loja valoró en rueda de prensa el partido.

Funes compareció en rueda de prensa para hablar, entre otros temas, del gran desgaste que hizo su equipo. El técnico del Málaga apuntó que "es memorable el esfuerzo de todos". Durante el encuentro ante Las Palmas, jugadores de Larrubia han sido de los que más han trabajado en el aspecto defensivo, buscando rápidamente el balón cuando lo perdía. El propio entrenador de Loja ha destacado que "son partidos de alta intensidad".

No obstante, Funes también miro el próximo reto, que no es otro que el de intentar eliminar al Almería, que viene de derrotar al Castellón. Los de Rubi han demostrado ser uno de los mejores equipos de toda LaLiga Hypermotion, por lo que el Málaga no lo tendrá nada fácil, sobre todo teniendo la vuelta y el decisivo encuentro a domicilio.

Funes: "El Almería es un equipo que cuando te pega, te pega fuerte"

Por un lado, Funes valoró al rival que se le presenta ahora, como es el conjunto de Rubi, el último obstáculo para poder alcanzar los playoff de ascenso a Primera División: "El Almería es un equipo que cuando te pega, te pega muy fuerte. Mucha calidad y lo hemos comprobado. También hemos sido capaces de hacerle daño y haremos una gran eliminatoria".

Además, Funes habló de la situaciones que se pueden dar en la eliminatoria ante el Almería: "No nos equivoquemos. Que parece que si vamos empatados ellos van ganando. No es así, ganan si hay una prórroga de por medio. Puede haber situaciones de todo tipo y el Almería las ha vivido contra el Castellón, de verse fuera, luego estar dentro, fuera otra vez... En cualquier caso, nos hemos regalado la oportunidad de vivir una final".

Funes: "No queríamos una prórroga porque nos comprometía"

Funes, tras pasar la eliminatoria, también destacó la juventud de sus jugadores y la aportación de La Rosaleda desde el primer minuto, siendo un apoyo constante: "¡Qué rápido se hacen mayores! Recibes un varapalo muy fuerte y La Rosaleda te lleva en volandas hasta el final, creyendo en nuestra idea. No queríamos una prórroga porque nos comprometía, ni meternos en el 80' con 0-1. Sabíamos que para pasar debíamos marcar y lo conseguimos".

Por último, Funes, al igual que Luis García, comentó sus sensaciones con el desgaste del equipo a lo largo de los partidos, además del esfuerzo que está haciendo toda la plantilla, que ya poen el foco en el Almería: "La energía no es inagotable. Son partidos de altísima intensidad en un espacio muy corto de tiempo y los cambios los haces más por eliminación. Es memorable el esfuerzo de todos y pensar en recuperar para recibir al Almería".