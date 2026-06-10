Luis García, técnico de Las Palmas: "Hemos sido mejores, pero el fútbol tiene esto"

El técnico de Las Palmas compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar la eliminación frente al Málaga en las semifinales del playoff de ascenso a Primera División: "La eliminatoria estuvo abierta hasta el final, el equipo ha estado muy sólido"

Las Palmas cayó eliminado ante el Málaga en La Rosaleda. Pese a adelantarse en el marcador gracias a Jesé Rodríguez, los de Luis García no pudieron responder al tanto de Joaquín Muñoz en la segunda parte, que finalmente les dio el pase a los de Funes a la final del playoff de ascenso a Primera División. Tras ello, el técnico del conjunto canario compareció en la sala de prensa de La Rosaleda para valorar el encuentro.

Luis García: "La eliminatoria estuvo abierta hasta el final"

En este sentido, Luis García fue muy claro en rueda de prensa, confesando que Las Palmas fue mejor en el empate ante el Málaga: "No siento tristeza, siento orgullo por mis jugadores, por el equipo y por la afición. Hemos dejado todo en el terreno de juego para poder igualar la eliminatoria y llevárnosla. Hemos sido mejores, pero el fútbol tiene esto. No ha podido ser".

Además, Luis García alabó el trabajo de su equipo, ya que tuvieron ocasiones para empatar la eliminatoria hasta el último minuto de partido, pero Alfonso Herrero se hizo grande con las llegadas de Las Palmas: "La eliminatoria estuvo abierta hasta el final, el equipo ha estado muy sólido". El Málaga mostró firmeza en los últimos compases ante la cercanía del pitido del término del encuentro.

Luis García, sobre su futuro: "Ahora mismo solo tengo en mente poder desconectar"

Por otro lado, el entrenador de Las Palmas, tras cae contra el Málaga, fue preguntado por su futuro, ya que tiene contrato hasta final de este mes con la entidad, por lo que su continuidad se deberá de decidir en los próximos días: "Ahora mismo solo tengo en mente poder desconectar. Es momento para hablar de lo que han hecho los jugadores, que tiene muchísimo valor".

Por último, Luis García, que fue positivo tras el choque de ida, destacó la exigencia de esta temporada, que ha concluido con Las Palmas disputando un total de 44 partidos en LaLiga Hypermotion: "El objetivo era crecer y seguir adelante. Ha sido una temproada tremendamente exigente, hemos dado muchísimos momentos de fútbol. Hemos construido desde una idea muy clara y definida".

Jesé Rodríguez: "No ha fallado nada, nos dejamos la vida"

Por su parte, Jesé Rodríguez quiso ofrecer sus valoraciones tras el encuentro: "No ha fallado nada, lo hemos intentado, nos dejamos la vida. Hay que agradecer a la afición, que nos apoyó durante la temporada. Hay que recuperase y seguir adelante. Es un momento difícil, bastante triste. La temporada es muy larga, esta categoría es complicada... Hay que levantar la cabeza".

Por otra parte, el delantero de Las Palmas confesó que no pudo complir con el objetivo que se puso a comienzo de temporada, como fue el del ascenso a Primera División: "El objetivo era devolver a este equipo a Primera, que es su sitio, lo hemos intentando todo. ¿El futuro?Somos la UD, no nos damos por vencidos y lo vamos a volver a intentar".